Albert Rivera ignora les pressions i rebutja de nou un pacte amb el PSOE

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, va rebutjar de nou ahir la possibilitat d'un acord per a la investidura del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, després de la victòria electoral dels socialistes a les eleccions del 28-A. En declaracions a Telecinco, Rivera va menystinir també les pressions que li arriben de sectors econòmics perquè s'avingui a aquest acord.

«Han votat els espanyols, no la CEOE o un banc», va apuntar. Segons Rivera, els espanyols «han votat Sánchez i han decidit que Sánchez i Iglesias ho tenen fet, però també que necessitem una oposició forta que vigili el govern». En aquest marc va recordar «l'enfonsament d'un PP desfet» i va reivindicar el seu paper per «liderar una oposició responsable».

«Vull que aquest país tingui una oposició forta per liderar Espanya en el futur», va dir. Després que el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, digués dilluns que el líder de Ciutadans no havia trucat Sánchez per felicitar-lo, Rivera va afirmar que ja va fer aquesta felicitació des de la seu de Cs la mateixa nit de diumenge i dilluns: «Li vaig escriure per donar-li l'enhorabona».

«Jo sóc un demòcrata i no rodejaré el Congrés com va fer el PSOE a Andalusia amb autocars», sinó que «respectaré el resultat malgrat que no m'agrada», va afirmar el líder de Ciutadans, que va donar per fet que Sánchez governarà amb Pablo Iglesias. «Els espanyols han parlat i han dit que volen que governi Sánchez amb suport d'Iglesias i els nacionalistes, però també que volen una oposició liberal, moderna, néta i forta que liderarem des de Ciutadans», va dir. En aquest sentit, va prometre als espanyols que «els defensarem de qui vulgui saltar-se la Constitució, matxacar-los a impostos o destrossar l'economia, perquè Espanya necessita una oposició forta».

Per la seva banda, la ministra portaveu del Goverl, Isabel Celaá, va insistir que la vocació de l'executiu de Pedro Sánchez és governar en solitari a través de la geometria variable tot i que no va descarta rcap opció. D'aquesta manera va respondre en ser preguntada per un govern de coalició en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Celaá va assegurar que el govern no concep estar uns 10 mesos en funcions davant el resultat «inequívoc» del 28-A i va afegir que les eleccions han donat un missatge clar: «A aquet país li fan falta ponts. No trencarem ponts i seguirem treballant pel diàleg dins la Constitució», va concloure. Celaá considera que amb les eleccions l'oposició va rebre una «censura» per part de la ciutadania i va garantir que el Govern treballarà perquè el període d'estar en funcions sigui «el més curt possible».