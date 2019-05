Podem assegura que aportaria «estabilitat» en un govern de coalició

La número dos de Podem, Irene Montero, va assenyalar ahir que Unides Podem aportaria «estabilitat» a un govern de coalició amb PSOE i perfils de persones amb «solvència reconeguda» com «Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Pablo Echenique o Rafa Mayoral». «Ens vam plantejar un sol escenari: El d'un govern de coalició», va especificar.

En declaracions a RNE, Montero va insistir, tal com va fer Iglesias diumenge passat, en què ara l'important és elaborar un pla de govern i obrir negociacions amb el PSOE, i va preferir no entrar en quants ministres o quins càrrecs reclamaria la seva formació en cas que es donés finalment la coalició.



Un acord de Govern

«Elaborar un govern no és només pensar en ministres o al gabinet que formaràs, que és important, sinó sobretot què vols fer, depenent d'això, organitzes el gabinet d'una o altra manera i tries a les persones. Mai hem menyspreat la importància de qui fa les coses i aportaríem molts valors», va apuntar.

No obstant, va reiterar que la negociació per a l'estructura d'aquest Executiu «progressista» arribaria després de l'elaboració i negociació del pla de govern. Montero va destacar que Iglesias, Echenique, Díaz o Mayoral serien «perfils de solvència reconeguda i que tenen capacitat per a, en la posició que estiguessin, fer la feina de dur a terme polítiques que són necessàries. Però aquest és un pas molt posterior, i el PSOE no ha decidit seure», va apuntar per destacar que és moment de negociar aquest pla de govern. En tot cas, la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, va defensar dilluns la fórmula en solitari.