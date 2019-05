Casado instarà Sánchez a «garantir la convivència a Catalunya»

El president del PP, Pablo Casado, acudirà a la reunió amb el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, amb propostes per abaixar impostos i per adoptar «mesures urgents per garantir la convivència a Catalunya», segons van informar fonts del partit. Casado assistirà a la trobada «disposat a escoltar» el cap de l'Executiu en funcions, però també a traslladar-li diferents propostes. Així, segons van explicar les esmentades fonts, vol proposar la baixada d'impostos que considera que es necessita per «incentivar l'economia després de les dades i indicadors que avalen l'estancament econòmic d'Espanya».



Estratègia sobre Catalunya

En paral·lel, plantejarà a Sánchez si té «intenció de continuar governant mitjançant acords fixos o puntuals amb els independentistes catalans». En aquest sentit, «convidarà» el president en funcions a «tractar amb el PP una estratègia per evitar que els independentistes segueixin avançant en el seu objectiu de ruptura constitucional», segons aquestes fonts.

Per part seva, el president de Ciutadans, Albert Rivera, traslladarà a la reunió amb el president del Govern en funcions la seva intenció de «liderar l'oposició» d'una manera «ferma» i amb «sentit d'Estat». Fonts de Ciutadans van explicar que a la reunió Rivera també avisarà Sánchez que Ciutadans defensarà en aquesta legislatura «les famílies de les classes mitjanes de les seves pujades d'impostos i la igualtat i llibertat a tots els racons d'Espanya».

No obstant això, Rivera ja va advertir en una entrevista a Telecinco que el seu partit no farà president Sánchez, i per això va rebutjar les pressions del món empresarial i de la banca per pactar amb el PSOE. També va reconèixer que el PSOE «té l'obligació de formar Govern» i que té «la majoria per fer-ho», sumant amb Unides Podem i comptant amb partits nacionalistes i independentistes.