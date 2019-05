El mapa del vot a cada carrer de les comarques gironines

Explori els resultats de les eleccions del passat 28 d'abril a cada barri de tots els municipis del territori. Els resultats de les passades eleccions generals del 28 d'abril han suposat un canvi en el panorama polític tant de l'Estat com de les comarques gironines. El detall a cada municipi ens dóna molta informació sobre el mateix però encara més l'anàlisi per districtes i seccions censals.

Els resultats de cada barri demostren diferències dins d'un mateix poble o ciutat que es veuen sobre les preferències electorals.

Diari de Girona ha pogut fer-se amb les dades a cada secció censal de les comarques gironines que ofereix un nivell de detall extraordinari per conèixer les preferències pràcticament cada carrer del nostre territori.

GIRONA i SALT

JxCAT encara es fort a molts barris de la ciutat. amb diferents intensitats, el partit de Puigdemont guanya a moltes seccions del centre i l'Eixample, així com a Montilivi i Palau. ERC per la seva part es predominant a zones com Santa Eugènia, Sant Narcís. El PSC és aclaparador a barris com Vila-roja i Font de la Pólvora així com a la gran majoria de barris de Salt.

FIGUERES

A la capital de l'Alt Empordà, JxCat desapareix per complet i el mapa es limita al groc d'ERC que predomina i al vermell del PSC, que guanya a la zona del Castell i del Parc Nou i a zones de Creu de la Ma.