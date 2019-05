Casado atribueix la seva derrota electoral de diumenge a l'etapa de Mariano Rajoy

El líder del PP, Pablo Casado, i l'expresidenta madrilenya Esperanza Aguirre van coincidir a vincular la davallada electoral que va patir el PP a les eleccions generals de diumenge a l'etapa de Mariano Rajoy. Durant la recepció per la festivitat del Dos de Maig a la seu del Govern de la Comunitat de Madrid, els dos polítics de la formació conservadora van apel·lar els votants de Ciutadans i Vox, demanant-los que tornin a votar el PP a les eleccions municipals, autonòmiques i europees de maig, mentre insinuaven que la crisi del partit es va iniciar per la forma en què va afrontar l'expresident del Govern els casos de corrupció, la crisi econòmica i l'independentisme a Catalunya. Es tracta d'una estratègia decidida per protegir el lideratge de Casado (que va guanyar les primàries del PP fa nou mesos) després de la patacada electoral.

«Portem perdent suports electorals des de fa vuit anys, per tant, no és quelcom que sigui imputable a aquestes últimes eleccions generals», va dir Casado, situant l'inici de la crisi del PP en l'etapa de Rajoy. «Vam perdre un terç dels electors el 2015 i en vam recuperar alguns en la repetició de 2016», va recordar. «Ara hem tingut una pèrdua amb un resultat molt dolent», va admetre, tot analitzant que «les causes, com deia José Manuel García Margallo al comitè executiu són la triple c: crisi econòmica, casos de corrupció i la situació de Catalunya, com ha passat a altres països europeus i a altres partits de la nostra família política».

«Culpables som nosaltres, tots els que formem el PP, perquè no hem estat capaços de frenar la desbandada, que no ha començat ara, que va començar quan Mariano Rajoy va dir a Elx: «liberals i conservadors que marxin al partit liberal i al partit conservador. I alguns de vostès recordaran que possiblement ho deia per mi, jo no me n'aniré», va dir Aguirre.

Casado va afirmar a l'acte del Dia de la Comunitat de Madrid que el seu partit ha de ser, de cara a les eleccions autonòmiques i municipals del 26 de maig, «dic de contenció» contra els «governs d'esquerres i d'extrema esquerra», i «si es torna a revalidar el pacte amb els independentistes i els batasunos, molt més».

Pel que fa a «altres partits que celebraven la seva derrota diumenge», va dir que la seva estratègia era «debilitar el Partit Popular», però «no ho han aconseguit». «Sobretot, sembla que estan contents que governi Pedro Sánchez», va destacar.



Casado no saluda Garrido

Casado va justificar que no saludés l'expresident del Govern madrileny i ara número 13 de Ciutadans a l'Assemblea, Àngel Garrido, a la seva arribada a l'acte perquè no el va veure quan va entrar a la Reial Casa de Correus. Per part seva, Garrido va assegurar que «si Pablo Casado passa per davant i no em vol saludar, això li han de preguntar a ell». L'expresident madrileny va afegir que «a qualsevol persona que vegi de qualsevol partit sempre tindrà la meva salutació perquè per sobre estem les persones, per sobre de la política».

Per part seva, el president del PP de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, considera que el partit va cometre «un error d'estratègia» i de «posicionament polític» durant la campanya de les eleccions generals que el va portar a perdre més de la meitat dels escons amb què comptava al Congrés. «Pel fet que un partit com Vox iniciava el seu recorregut electoral, vam canviar les estratègies i vam deixar de ser qui som», va afegir.

Vox va exigir a Casado una rectificació després de situar-lo a l'«extrema dreta» com a condició per negociar els pressupostos autonòmics a Andalusia amb la coalició de PP-A i Cs. El portaveu parlamentari de Vox a Andalusia, Alejandro Hernández, va explicar que «no és raonable» asseure's a negociar «amb qui ens insulta».