Iceta reitera que el soci prioritari del PSOE és Unides Podem

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va assegurar que el PSOE no governarà amb Cs per la «deriva» que ha pres i que el seu soci prioritari és Unides Podem, encara que va reiterar que aspiren a governar en solitari amb suports externs. En una entrevista a TV3, Iceta va recordar que «Cs ja ha dit que vol liderar la dreta i l'oposició. Qui pot imaginar una col·laboració de govern amb qui diu que vol liderar la dreta i vol liderar l'oposició?».

Per a Iceta, el partit d'Albert Rivera «s'ha radicalitzat en un sentit conservador i anticatalanista», quelcom que els inhabilita per ser socis del partit socialista. Sobre la proposta de Pablo Iglesias de conformar un govern de coalició, Iceta va valorar que «ens sembla que no seria la millor manera de garantir l'estabilitat».

Va explicar que en les reunions que hi ha previstes la setmana vinent amb Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Cs) i Pablo Iglesias (Unides Podem), Sánchez tractarà la situació política, el resultat electoral i les perspectives de la legislatura.

Sobre Vox, va assegurar que no és constitucionalista perquè «moltes de les coses que planteja queden fora de la Constitució», fet pel qual veu lògic que Pedro Sánchez no rebi el seu líder, i més si no hi està obligat, i va assegurar que no facilitarà que tinguin presència a la Mesa del Congrés.

En preguntar-li per les negociacions amb ERC, va dir que «el més important entre els grups és parlar amb tothom i això s'ha de fer en el marc del Parlament, i per tant, un cop hi hagi les consultes formals, per què no amb tots els grups?». Així, va reiterar, sobre possibles negociacions amb els independentistes, que no vincularan «l'estabilitat del Govern central amb el vot dels independentistes». Va dir que el diàleg institucional amb el Govern català es reprendrà, però que el diàleg polític de fons no es podrà restablir fins tenir la sentència del Tribunal Suprem sobre la causa del procés.