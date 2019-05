MAPA: Els 98 barris gironins on l'independentisme no va guanyar les eleccions

L'independentisme, representat per ERC, JxCAT i Front Republicà, ha aconseguit guanyar a la majoria de municipis gironins i en molts casos, els partits no independentistes; PP, Ciutadans, Vox s'han convertit en residuals.

Quan només queda un mes per a les municipals, el PSC ha millorat els seus resultats respecte a les eleccions del 2017, aconseguint més vots a pràcticament totes les circumscripcions, mentre que la resta de partits han perdut sufragis.

L'any 2019 ha suposat una recuperació dels socialistes catalans que, al seu torn, ha fet que les opcions no independentistes hagin agafat força en determinats barris de les comarques gironines. Analitzant les dades electorals barri a barri, veiem que són pràcticament 100 districtes, en concret 98 dels 513, on l'independentisme no va guanyar a les passades eleccions generals.

Les dades electorals per districtes demostren que el vot no independentista és més fort a les ciutats. En concret, Girona, Figueres, Lloret, Salt, Roses i Blanes concentren els barris on els secessionistes no s'han imposat. La suma de vots a PP, PSC, VOX i Ciutadans és molt més residual a les poblacions de menys de 300 habitants i és que només han guanyat a una població amb poca població. A Santa Llogaia d'Àlguema el no independentisme va aconseguir el 57,27% dels sufragis i els independentistes només un 29,55%.

A la pràctica totalitat d'aquests barris, el PSC ha estat la força més votada. Només a dos barris s'ha imposat Ciutadans i a un bon grapat, 20 en concret, el partit més votat ha estat ERC, concentrant els sufragis independentistes però en percentatge menor al conjunt de les forces no independentistes.