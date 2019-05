ERC de Salt vol «una ciutat verda, educadora, amable i amb oportunitats»

Esquerra Republicana (ERC) de Salt va fer informar aquest dilluns que es presenta a les eleccions municipals «amb un programa farcit amb més de 50 propostes per seguir fent créixer Salt com una ciutat verda, educadora, amable i on tothom pugui tenir una oportunitat per realitzar la seva vida tant personal com professional». En aquest sentit, la formació indica que el programa s'estructura al voltant d'aquests quatre grans eixos.

El partit subratlla que «l'objectiu de la candidatura, que encapçala Jordi Viñas, es seguir treballant i millorant Salt des del carrer, escoltant als veïns i veïnes i buscant la implicació de la ciutadania en la millora dels seus barris». Al seu torn, Viñas apunta que «aquest és un programa que sorgeix fruit del treball realitzat conjuntament amb les entitats, les associacions, la ciutadania i la militància durant mesos». El mateix destaca que «som la candidatura dels valors republicans i, això implica que seguirem treballant per la justícia i la cohesió social».