La fragmentació de l'equip de govern fa aflorar vuit llistes a Maçanet de la Selva

La fragmentació de l'actual equip de govern a Maçanet de la Selva -integrat per CiU, Acord per Maçanet (AM) i l'exedil del PP- en quatre llistes diferents farà que els maçanetencs hagin d'escollir el 26 de maig entre vuit candidatures. Els dos alcaldes d'aquest mandat -Antoni Guinó (CiU) i Josep Maria Ciurana (AM) s'han partit l'alcaldia- repeteixen i competiran ara amb les qui havien sigut les seves respectives número 2, Natàlia Figueras (Som Maçanet) i Raquel Reyner (Fem Maçanet); mentre que Xavier Xarbau lidera de nou la llista d'Esquerra, Concepció Adán està al capdavant de Tots Som Poble (TSP) i Roberto Ferro s'estrena com a alcaldable per Ciutadans (Cs).

Fa quatre anys, la CiU de Guinó va ser la llista més votada a Maçanet, amb cinc regidors, per davant d'ERC, que en va aconseguir quatre i va acabar pactant amb AM, que per primera vegada es presentava sense el paraigua d'Esquerra per incorporar-se al projecte d'Independents de la Selva, i amb l'edil del PP. Fruit d'aquest pacte, Guinó i Ciurana es van partir l'alcaldia, amb un relleu que es va produir el maig del 2017.

Ara tots dos repeteixen com a candidats, tot i que Guinó ho farà sota unes sigles diferents.

Acord per Maçanet ha ratificat la confiança en Ciurana, que es presenta per segona vegada com a cap de llista després d'una llarga trajectòria com a edil i número 2.

Al seu torn, Guinó -dirigent d'Unió fins al setembre del 2015- és ara l'alcaldable de Demòcrates Independents per Maçanet de la Selva (DIM), acompanyat per tres dels cinc regidors obtinguts el 2015. Alcalde entre el 87 i el 2003 i del 2011 al 2017, es presenta per vuitena vegada.

Les desavinences al grup majoritari al plenari han fet que la segona tinenta d'alcalde i regidora de CiU, Natàlia Figueras, es posi al capdavant d'una nova llista, Som Maçanet. La candidatura de la presidenta del PDeCAT a Girona està vinculada a JxCat.

Qui també estrena candidatura és Raquel Reyner, que va ser la número 2 d'AM el 2015, ocupa la regidoria de Festes i havia estat primera tinent d'alcalde en la primera part del mandat. Ara és la cap de files de Fem Maçanet, un nou projecte polític que es presenta per «construir la millor versió de Maçanet» i amb ganes de canvis.

També s'incorporen a la cursa electoral dues noves candidatures més: Ciutadans (Cs), que presenta l'enginyer de telecomunicacions Roberto Ferro com a candidat a l'alcaldia, i Tots Som Poble (TSP), una agrupació d'electors liderada per Concepció Adán. Es presenta com un grup de veïns nascut de les urbanitzacions «per necessitat», però que no vol ser «només la llista de les urbanitzacions», que asseguren que són uns barris més del poble.

El republicà Xavier Xarbau, que el 2015 va obtenir un molt bon resultat després de crear la secció local el 2013, repetirà als comicis com a número 1 d'Esquerra; mentre que el PSC aposta per la renovació i Francisco Javier Gómez Santos substituirà Adrià Ortiz, l'actual representant socialista al ple.

El PP, que va deixar de tenir representació quan la regidora María Mengibar va abandonar les sigles per la repressió de l'1 d'octubre del 2017, no es presenta aquesta vegada.