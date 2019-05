La Junta exclou la llista d'Alternativa per l'Escala

La candidatura Alternativa per l'Escala, encapçalada per Eva Trias, no podrà participar a les eleccions municipals. La formació va presentar la documentació el 24 d'abril, dos dies després del que marca el calendari electoral, alegant motius de «força major». Tot i que en aquell moment es va acceptar la seva tramitació, finalment la Junta Electoral de la zona del Gironès va tombar la candidatura durant el període de comunicació d'irregularitats en la presentació de les candidatures.

Davant d'aquesta situació, la formació va presentar un recurs contenciós administratiu el passat 2 de maig que va ser desestimat només un dia després per la Junta Electoral del Gironès. El següent pas ja suposava arribar al Tribunal Constitucional, una opció que s'havia valorat en un principi però que finalment es va descartar: «Considerem que és absurd i que ens suposaria invertir-hi massa recursos», va explicar ahir Trias.

Tot i l'exclusió a les llistes, la candidata va assegurar que Alternativa per l'Escala «treballarà durant aquest mandat per recollir problemes de la gent del carrer i aportar la seva veu de forma constructiva» amb l'objectiu de tornar-se a presentar a les properes eleccions municipals.

El partit Alternativa per l'Escala va néixer fa poc més d'un any com una proposta de caire transversal oberta a totes les ideologies polítiques per tal de treballar pel «bé comú». Està liderat per Eva Trias, adjunta al càmping Illa Mateua, que va ser motiu de polèmica per allotjar guàrdies civils després de l'1-O.

La formació considera que la candidatura donava veu a persones que no se senten representades per altres grups polítics, i és per això que demanarà el vot en blanc.