Madrenas, Chacón i Ametller participen en un acte dedicat a la dona en la política

El Centre Cultural La Mercè va acollir ahir un acte organitzat per Junts per Catalunya Girona dedicat exclusivament a l'empoderament polític de les dones i que va anar a càrrec de Marta Madrenas (Junts per Catalunya-Girona), la consellera d'Empresa Maria Àngels Chacón i Mia Ametller (Junts per Blanes).

Durant l'acte, la candidata a l'alcaldia de Girona, Marta Madrenas, va explicar les principals mesures per a les dones incloses en el seu programa electoral, que consisteixen a aplicar parades de bus a demanda, eliminar espais opacs, incrementar la presència del Punt Lila en els actes festius on es concentrin joves i fomentar les vocacions tecnològiques i de l'esport base femení.

Així, el partit preveu intensificar totes les polítiques municipals des d'una perspectiva no sexista, en línia amb el pla municipal d'igualtat 2016-2019.

La candidatura també preveu la creació d'un pla escolar de tolerància zero contra les agressions masclistes, racistes i LGTBIfòbiques. En aquest sentit, Madrenas va destacar que «la igualtat de gènere és un objectiu que la societat ens reclama amb insistència, perquè hi ha dèficits que no es poden allargar més en el temps. Com a Ajuntament, la nostra obligació és donar exemple a la resta de la societat i vetllar perquè no hi hagi cap mena de discriminació».