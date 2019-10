La solució al conflicte català i la violència al carrer marquen el debat entre candidats el dia que comença la campanya

La solució al conflicte català ha centrat gran part del debat electoral entre candidats del dia que comença al campanya, encara que també s'han dedicat diverses intervencions a la "violència" als carrers catalans i als cossos policials. Al debat organitzat per Barcelona Tribuna, amb tots els número 1 de les formacions a excepció de la candidata socialista, Meritxell Batet, que per prescripció mèdica s'ha apartat de la precampanya, els partits han presentant les seves propostes per solucionar la situació política, que en molts casos ha passat pel diàleg amb l'Estat –JxCat, ERC i comuns-, mentre que el PSC ha matisat que hi ha d'haver diàleg però "dins la llei i renunciant a la unilateralitat". Ciutadans, en canvi, amb Inés Arrimadas al capdavant, ha demanat "frenar el procés" i ha advertit que la resposta ciutadana al carrer " no és a la sentència, sinó a 40 anys de nacionalisme".

També en relació al diàleg, el candidat dels comuns, Jaume Asens, ha retret als socialistes que parlin de diàleg però després no agafin el telèfon al president de la Generalitat, Quim Torra, i ho ha qualificat de "poc creïble". En un sentit similar s'ha expressat Laura Borràs (JxCat) que ha recordat que Torra "encara està assegut a la taula de diàleg". "El PSOE és el primer partit que incompleix abans de les eleccions el seu programa", ha ironitzat, en referència al punt que aposta per la "col·laboració institucional entre les comunitats autònomes i el govern espanyol".

Al debat també s'hi ha viscut escenes de tensió, com l'emplaçament que al candidata del PPC, Cayetana Álvarez de Toledo, ha fet a la líder de JxCat, Laura Borràs, a "treure els independentistes de les presons" perquè "hi acabaran ells a dins". La candidata popular acabava de retreure a Borràs que s'hagués autoinculpat per l'1-O i li ha demanat "menys farses". El cap de llista d'ERC, Gabriel Rufián, ha replicat al seu torn que "tot i les amenaces, els insults i la presó" ells "no desapareixeran".