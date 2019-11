L'ANC fa una seguda a cinc punts de Girona per reclamar «diàleg»

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) va fer ahir una crida al «diàleg» entre Catalunya i l'Estat espanyol amb una seguda a cinc punts diferents del Barri Vell de Girona. El coordinador de l'ANC, Tavi Casellas, va detallar que es tractava d'un «acte simbòlic» que volia servir de «crida» a l'Estat perquè «s'assegui a parlar» amb el president de la Generalitat, Quim Torra. La seguda va tenir lloc a les 12 del migdia de forma simultània a la plaça de Vi, la de l'Oli, els Quatre Cantons, el Cul de la Lleona i la pujada de Sant Fèlix i va durar deu minuts. L'ANC va escollir la diada de Tots Sants aprofitant que és un dels dies amb més afluència de visitants de les Fires de Sant Narcís i, d'aquesta manera, podien «visualitzar» el conflicte.

Aquesta acció, que va durar deu minuts, tenia com a objectiu «forçar el diàleg» entre Catalunya i l'Estat per trobar una sortida política al conflicte català. Casellas va detallar que la protesta també anava dirigida a la «comunitat internacional» per denunciar que l'executiu de Sánchez «només ens reprimeix i judicialitza el problema».

Tot i així, el coordinador de l'ANC a Girona va destacar que havien escollit els espais més transitats d'aquest Tots Sants a Girona per «visualitzar» la protesta, però «sense impedir» les fires que es porten a terme al Barri Vell. De fet, els punts on s'havia convocat la gent quedaven al centre de la fira del Dibuix i la Pintura i la fira de Brocanters i Artesans.

L'1 de novembre sempre és una de les jornades amb més afluència de públic a les Fires de Sant Narcís de Girona. Ahir els carrers del Barri Vell estaven plens de gom a gom de visitants que feien la volta per les parades instal·lades al Barri Vell.

En començar la protesta, alguns dels visitants es van aturar i van aplaudir les persones que estaven assegudes. Després dels deu minuts de protesta, els manifestants van cantar l'himne dels Segadors i van donar per finalitzada l'acció.

Tavi Casellas va emmarcar aquesta «acció simbòlica» com una mostra més de rebuig a «la sentència» contra els polítics independentistes presos, aprofitant per qualificar la resolució de «barbaritat». D'aquesta manera, el coordinador va animar la gent a seguir «mobilitzant-se al carrer» de forma «pacífica».