ERC es referma al capdavant d'un sobiranisme en alça

Envalentit per la sentència del procés i els altercats al carrer, l'independentisme està en condicions d'aconseguir més de la meitat dels 48 diputats en joc a Catalunya per primera vegada en unes generals, i de sobrepassar també la barrera del 40% dels vots en una cita amb les urnes. Al capdavant dels independentistes s'aferma ERC, que amb la seva aposta per les vies pragmàtiques obtindria el 23,2% dels sufragis i 14-15 escons (ara en té 15), revalidant així el triomf de l'abril passat.

Les altres dues forces secessionistes, JxCat i la CUP, amb missatges més coincidents del que podria semblar, lliuren una dura batalla entre si. Els anticapitalistes han arrabassat set dècimes als neoconvergents en l'última setmana i la diferència ja és de només dues dècimes a favor de la candidatura de Laura Borràs. La CUP es quedaria amb el 14,7% dels votants d'ERC i el 10,7% dels de JxCat, que també regalaria un altre 8,5% a ERC. El percentatge de vot independentista se situaria en el 42,6% i colliria entre 23 i 26 dels 48 escons.

El PSC es consolida en la segona posició i, després de sumar tres dècimes en els últims dies, aconseguiria el 20,8% de les paperetes i 11-12 parlamentaris (ara té 12). Els comuns milloren una dècima i es quedarien amb 6-7 diputats (avui tenen 7).

Les dretes segueixen amb la seva lluita particular per evitar el fanalet vermell a Catalunya, posició que podria ocupar Ciutadans, la desfeta del qual el deixaria amb 1-2 escons dels 5 que té en l'actualitat. Vox, que atrauria un de cada 10 votants del PP i de Cs, ja és a només dues dècimes d'atrapar els populars.