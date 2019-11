Iceta i Lamuà apel·len als progressistes a votar el PSC com a única opció

Un centenar de persones van assistir a l'esmorzar organitzat pels socialistes gironins a Caldes de Malavella amb Miquel Iceta, Marc Lamuà, candidat al Congrés, i Ferran Camas, candidat al Senat del PSC a les comarques gironines. Marc Lamuà va voler insistir que «l'única opció de vot real i realista avui dia per evitar un govern de dretes i per fer de contrapunt als partits independentistes és el PSC». «Som l'únic partit polític a les comarques gironines amb probabilitats reals de representar a tots aquells que no són independentistes», va afirmar. Lamuà va afegir que el que volen els socialistes per al país és «ordre i progrés. «Pot semblar molt senzill però no hi ha un missatge més poderós per a tots aquells que ja estan cansats de la situació actual. La nostra, és l'única veu sensata per superar aquesta situació. Nosaltres venim a construir», va garantir Marc Lamuà. «El nostre compromís amb les polítiques socials és ferm i fora de tot dubte». Lamuà va recordar que Sánchez havia tret Franco del Valle de los Caídos tal com havia promès i, d'altra banda, havia apujat el salari mínim i havien revalorat les pensions, entre altres aspectes. «Volem fer un govern fort i estable per continuar amb els nostres compromisos. Ens cal un govern progressista a Madrid, i l'única opció és votant el PSC» va afirmar Lamuà.

Per la seva part, Miquel Iceta va recordar que «la idea de tolerància i la idea de respecte estan en joc el dia 10 de novembre». Iceta també va voler respondre a tots aquells que diuen que el PSC no és prou catalanista. «Un catalanista mai enfonsaria el seu país, mai no deixaria que cremés la capital i mai no donaria suport als qui llancen àcid o pedres».

Finalment, Iceta va recordar a Pablo Iglesias que «va ser Sánchez qui va renunciar al seu escó per no abstenir-se a la votació on Rajoy va ser investit president». «És Sánchez qui no ha pactat amb el PP. Els d'Iglesias són els que s'han negat quatre vegades a fer president un socialista, i encara és hora que diguin que no ho tornaran a fer».