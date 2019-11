Laura Borràs (JxCat) aposta per l'amnistia com a solució global en el conflicte dels presos

La candidata de JxCat al Congrés, Laura Borràs, va apostar ahir per l'amnistia com a solució «global» en el conflicte dels presos independentistes i, en aquesta solució, també s'hi ha d'incloure l'autodeterminació i el retorn dels «exiliats», tal com explicava la candidata. Borràs, però, no va garantir si demanaria una llei al Congrés per la falta de majories a la cambra. «Tots sabem el recorregut que hi tenen les lleis, han de ser votades per les forces polítiques que voldrien que els presos continuessin a la presó, i que d'altres hi entréssim», va explicar Borràs, qui va remarcar que «l'amnistia és una d'aquestes possibles maneres de resoldre la situació, però ho emmarquem en una situació global del conflicte polític».

El cap de llista de JxCat per Barcelona al Senat, Roger Español, va dir divendres a través de Twitter que no veu l'amnistia com a via possible de cara a la solució del conflicte entre Catalunya i Espanya, ja que és «incompatible amb el concepte de llibertat». Borràs va apuntar que les opinions d'Español s'han d'emmarcar des del seu context personal. «Español recorda que l'última amnistia que hi va haver a l'Estat espanyol va ser aplicada de la mateixa manera a oprimits i opressors. El seu objectiu engloba l'alliberament dels presos, el retorn dels exiliats, però també la reparació per les víctimes».



Decisió polèmica de la JEC

En el moment que Laura Borràs atenia els mitjans després d'una visita al centre Girona –acompanyada de la candidata per Girona, Mariona Illamola– i d'haver presenciat la Baixada d'Andròmines, es coneixia la resolució de la Junta Electoral Central (JEC) que tombava el recurs presentat per JxCat i ERC el dia anterior i aprovava l'acte de demà a Barcelona. Borràs va lamentar la decisió tot i que «ja m'ho veia a venir». «Una vegada més la JEC emet un discurs totalment parcial en permetre aquest acte», va admetre la candidata i també va assegurar que la visita del Rei té «una finalitat electoral i partidista». Finalment, la candidata de JxCat va mantenir que «continuarem denunciant la imparcialitat de l'arquitectura política i institucional de l'Estat espanyol». A la tarda, Illamola va participar en un acte electoral al seu poble natal, Tossa de Mar, juntament amb el número 2 a Girona, Sergi Miquel i l'alcaldessa, Imma Colom.