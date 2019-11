El 51,9% dels catalans aprova els Mossos i el 39,4% els suspèn

Catalunya acapara la campanya electoral, però no ho és tot. Gairebé la meitat de l'electorat (49,1%) confessa, a menys d'una setmana de la cita amb les urnes, que el conflicte català l'influirà poc o gens a l'hora de decidir quina papereta introduirà en el sobre. L'altra gairebé meitat (47,4%), és clar, sí que tindrà en compte tot el que ha passat en el segon octubre convuls de la història més recent de Catalunya. D'aquesta vertiginosa quinzena que va discórrer entre la sentència del procés i l'inici de la campanya, els catalans suspenen sense pal·liatius els presidents Quim Torra i Pedro Sánchez per la seva falta de diàleg. Però el cap de l'Executiu català encadena un segon revés: la ciutadania aprova l'actuació dels Mossos d'Esquadra durant els disturbis de carrer.

Malgrat que Torra ha encoratjat una comissió d'investigació sobre la policia autonòmica per les càrregues contra manifestants independentistes i ha deixat a la corda fluixa el conseller d'Interior, Miquel Buch, el 52% dels catalans dona suport a l'actuació dels Mossos, segons l'enquesta preelectoral del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) per a aquest diari, elaborada a partir de 1.504 entrevistes del 28 al 31 d'octubre. No obstant, el 39,4% dels catalans desaproven el paper del cos policial, entre ells set de cada 10 votants de JxCat i el mateix nombre d'ERC. En el conjunt d'Espanya, el suport als Mossos escala fins al 70%.

Els espanyols donen suport àmpliament també (74,6%) a l'actuació de la Policia Nacional, però entre els catalans les opinions estan més dividides: un 47,6% l'avalen i un 45% la censuren. Els votants d'Unides Podem són els més dividits a l'hora de valorar tant els Mossos com la policia, encara que en tots dos casos són més els que donen el vistiplau a les seves actuacions.

En el que no hi ha fractura territorial és en la valoració sobre el paper de Torra i Sánchez en el conflicte: suspesos clamorosos dins i fora de Catalunya. El 72,1% dels catalans rebutgen la gestió del president de la Generalitat, a qui suspenen fins i tot la meitat dels votants d'ERC i un de cada quatre de JxCat. Només el 18,3% dels catalans donen suport a Torra.

Pel que fa a Sánchez, sis de cada 10 espanyols el suspenen, igual que fan set de cada 10 catalans i tres de cada 10 votants del PSOE. En canvi, al president en funcions l'avalen tres de cada 10 espanyols i dos de cada 10 catalans.

Tampoc hi ha diferència territorial a l'hora de jutjar la gravetat dels aldarulls posteriors a les condemnes de presó als líders de l'1-O. Per a tres de cada quatre catalans i per a nou de cada 10 espanyols, van ser molt o bastant greus. Els votants independentistes són els que més relativitzen la importància dels aldarulls, però hi ha diferències entre ells: mentre el 60% de l'electorat d'ERC les qualifica de greus, el 58% dels votants de JxCat i gairebé el 70% dels afins a la CUP opinen el contrari.

Les percepcions a Catalunya i a la resta d'Espanya sí canvien significativament quan s'analitza el desencadenant dels disturbis: la decisió del Tribunal Suprem sobre el procés. El 69,8% dels catalans creuen que la sentència ha estat massa dura; el 19,8% la consideren adequada, i el 5,9% la jutgen massa tova. A la resta d'Espanya, en canvi, el 42,7% veu adequades les condemnes a presó; el 28% opina que la sentència és massa benigne per als independentistes, i el 22,7% creuen que és excessivament severa.

Veredicte dur o tou

La majoria dels votants del PSOE i de Ciutadans avalen la sentència, mentre que entre l'electorat del PP i de Vox s'imposen els que la perceben massa tova. Entre els votants d'Unides Podem i de forces independentistes, la censura al veredicte és majoritària.

Cap electorat és monolític i, per exemple, el 54% dels votants de Ciutadans, el 42% dels electors del PP i el 35% dels fidels a Vox donen per bona la sentència. Per al 23% dels votants del PSOE, és excessiva.