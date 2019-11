JxCat denuncia la deixadesa de l'Estat amb el tram nord de l'N-II i critica que el dèficit d'inversions "clama al cel"

La cap de llista de JxCat per Girona al 10-N, Mariona Illamola, ha denunciat la deixadesa de l'Estat amb el tram nord de l'N-II i ha criticat que el dèficit d'inversions que arrossega la carretera "clama al cel". Per a la candidata, allò realment "trist" és que, campanya electoral rere campanya electoral, "cada vegada s'acabi reivindicant" que calen millores urgents en aquesta carretera. "És incoherent dir que no s'hi inverteix perquè no interessa; no oblidem que l'N-II és la porta d'entrada a Europa", ha dit Illamola. Per això, davant la "cronificació" que acumula "l'abandonament de les infraestructures clau" a la demarcació, la cap de llista reitera la "necessitat" que Catalunya sigui independent per "poder-hi prioritzar les inversions".

La cap de llista de JxCat ha fet aquest dilluns campanya a l'Alt Empordà. I des de la rotonda d'accés a Figueres, que entronca amb l'N-II i l'AP-7, Mariona lllamola ha aprofitat per denunciar, un cop més, "l'abandonament" que pateixen les infraestructures gironines.

La candidata ha dit que és "vergonyós" veure com el tram nord de l'N-II, el que s'estén fins a la Jonquera, encara no estigui desdoblat. "No només pel perjudici econòmic que suposa, sinó també perquè aquesta és una de les portes d'entrada a Catalunya", ha insistit Illamola. "La situació de l'N-II clama al cel, i és realment trist veure com, legislatura rere legislatura, els incompliments per part de l'Estat ens porten a reivindicar inversions en aquesta carretera", ha afegit.

Illamola, però, no s'ha quedat aquí. I ha aprofitat per desgranar el rosari de greuges que viuen infraestructures clau a les comarques gironines. La cap de llista de JxCat, en aquest punt, ha reclamat l'estesa de l'ample europeu a la terminal del Far-Vilamalla per convertir-lo en un "autèntic centre logístic", ha demanat a l'Estat que abandoni la seva concepció radial de les infraestructures (tant viàries com ferroviàries) i ha insistit en la necessitat de desbloquejar el baixador de l'AVE a l'aeroport de Girona.

A més, aprofitant la seva visita a la comarca, Mariona Illamola també ha reclamat que s'obri una nova sortida a l'AP-7 (la de Figueres Oest). La cap de llista de JxCat ha subratllat que, d'aquesta manera, els 9 quilòmetres d'autopista que voregen la capital de l'Alt Empordà passarien a ser una circumval·lació de Figueres. I que la nova sortida permetria connectar directament "tant amb l'estació de l'AVE com amb el castell de Sant Ferran, amb tots els avantatges socials i culturals que comportaria".

"Necessitem ser un Estat independent"

Per això, davant la "cronificació" que arrossega la manca d'inversió per part de l'estat espanyol, Mariona Illamola ha insistit en que la "necessitat" que Catalunya sigui independent. "Una cosa va relacionada amb l'altra; no ens podem permetre seguir patint aquesta deixadesa", ha dit. I ha insistit: "No ens podem permetre seguir tenint un Estat en contra".

La cap de llista de JxCat a Girona ha fet campanya per l'Alt Empordà acompanyada del número 2 al Congrés, Sergi Miquel, i dels números 2 i 3 de la candidatura gironina al Senat, Josep Maria Cervera i Laura Corsunsky.