«L'independentisme és nacionalisme, i aquest no és mai pacífic»

Què té Girona contra el PP?

No és un problema de Girona contra el PP. El problema és que el que representa el PP ha sigut demonitzat pels mitjans de comunicació públics de Catalunya i pels subvencionats pel Govern. I per les formacions independentistes.

Per quin motiu?

Som l'última barrera. L'única estaca on es pot amarrar el constitucionalisme a Catalunya.

I el PSC? I Ciutadans?

El PSC és part del PSOE, encara que sigui la part que mana dins del PSOE, partit que pateix esquizofrènia: avui són federalistes, demà integradors, i demà passat qui sap. Respecte Ciutadans, van néixer amb l'aspiració de substituir el PSC. Ara ja no sé què són.

L'independentisme és pacífic?

L'independentisme és nacionalisme, i el nacionalisme no és mai pacífic. Perquè t'ataca. Un cop d'estat, encara que sigui dins del mateix estat, no deixa de ser-ho perquè no s'utilitzi una violència amb pistoles. Per a mi, és violència que jo sol·liciti que el meu fill rebi classe en castellà i no es faci. Si s'ataquen els meus principis fonamentals, això és violència.

Rajoy i Sánchez van ser massa tebis amb l'independentisme?

No es van posar d'acord per frenar l'independentisme d'una manera clara. Van ser tebis, sí. Si quan estem jugant a futbol, ve algú i pretén jugar amb la mà, l'àrbitre l'ha d'expulsar. No serveix demanar-li que no torni a tocar la pilota amb la mà. I ni Rajoy ni Sánchez van ser prou ferms.

Si el PP governés, ara seria ferm?

Sí, les declaracions del PP van en aquesta línia. L'Estat no pot abandonar la seva presència a Catalunya, i ho ha fet. Del 2012 ençà, tothom ha fet el que ha volgut, i això no pot ser.

Concreti aquesta fermesa.

L'Estat va demostrar ser-ho, precisament quan va aplicar el 155. Però no cal. Per exemple, el terrorisme de carrer, la kale borroka que hem viscut a Girona...

Terrorisme de carrer?

Sí, les coses com són. Doncs bé: apliqui's la Llei de seguretat nacional. No pot ser que els Mossos depenguin de qui n'està demanant depuracions, que alhora és qui va a tallar carreteres.

Ja s'hauria d'haver aplicat?

Per descomptat.

El votant vincula el PP amb la corrupció?

Amb la renovació que va fer en Casado, hem purgat totes les culpes. La veritat és que si els casos de corrupció van sortir a la llum, va ser perquè el PP va fer que jutges i fiscals es posessin les piles.

Apujaran les pensions, tal com diuen?

Soc pensionista, pel meu grau de discapacitat. El PP m'apujava la pensió segons l'augment de l'IPC. El PSOE només d'arribar me la va apujar un 15%. Aquestes barrabassades no es poden fer, nosaltres intentarem que el sistema de pensions sigui sostenible.

Però volen abaixar impostos, i això disminuirà els recursos.

Els impostos són massa alts, i s'està demostrant. A canvi, hi ha d'haver contenció de la despesa. No té sentit tot el diner que es malgasta, des de l'Ajuntament més petit a La Moncloa. El primer que ha fet el PP a Andalusia, amb Cs i Vox, ha sigut podar organismes. No estic parlant de retallar en despesa social, sinó de malbaratament.

Li agradaria un govern PP-Cs-Vox a Espanya?

El model d'Andalusia és aplicable a Espanya, és indubtable. Amb qui segur que no pactarem per formar govern és amb el PSOE, com no sigui un pacte d'estat.

Què passarà si torna a governar el PSOE?

El que ha passat sempre, creixerà l'atur i decreixerà l'economia.

Quan sortiran en llibertat els polítics presos?

Haurien de sortir al mateix temps que surten els condemnats per robar un banc o per estafa, no se'ls poden aplicar criteris diferents de la resta de reclusos. Amb la meitat de la pena completa, es pot començar a pensar en el tercer grau. Això és el que faria el PP. Ara bé: quan sortiran? Doncs per Nadal. Perquè s'ha donat la clau de la presó al seu amic.

I el PP com ho impediria?

Sol·licitaria el trasllat a altres presons.

Ho tornaran a fer?

Alguns ho pretenen. Però Espanya també ho tornarà a fer, perquè els meus drets i els del meu fill estaran sempre defensats.

Hi ha conflicte social?

Jo no he deixat de parlar a ningú a causa del procés. Però hi ha gent que ha deixat de parlar-me.

Què opina de l'ANC?

Home, no sé si el que han fet fins ara és constitutiu de delicte. Però aquestes declaracions de la seva presidenta justificant la violència al carrer... crec que els fiscals hi haurien d'entrar d'ofici.