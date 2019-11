La meitat dels catalans demanen eleccions a Torra

Set magistrats van sentenciar el procés i, per a la majoria dels catalans, també la legislatura del Govern de Quim Torra. Segons l'enquesta preelectoral del Gesop per a aquest diari, el 55% dels catalans consideren urgent que s'avancin les eleccions autonòmiques, davant d'un 37% que no ho creuen necessari. Com a tants altres assumptes, els socis de l'Executiu, JxCat i ERC, difereixen sobre la conveniència de fixar ja data per als comicis al Parlament. Mentre els republicans adverteixen que el mandat estarà acabat si els pressupostos del 2020 descarrilen, els neoconvergents no volen sentir parlar encara d'eleccions. Els resultats de diumenge poden reforçar o alterar aquestes posicions.

En sintonia amb aquests plantejaments, la majoria de votants de JxCat i ERC s'oposen a l'avançament electoral, tot i que quatre de cada 10 electors d'Esquerra i una quarta part dels simpatitzants neoconvergents estan d'acord. Entre els votants contraris a la independència, el suport a unes eleccions autonòmiques és diàfan.

En qualsevol cas, a l'espera que aquests comicis arribin abans o després, dos terços dels espanyols (65,4%) opinen que l'actitud del Govern central respecte el de la Generalitat hauria de ser de diàleg, percentatge que entre els enquestats catalans creix fins al 86,6%. Davant d'aquesta consideració, els que pensen que el conflicte ha d'afrontar-se amb mà dura representen el 30,8% en el conjunt d'Espanya i només el 10,3% a Catalunya. Els únics votants que opten de forma majoritària per aquesta última opció són els de Vox i el PP, tot i que un de cada tres afins als populars discrepen de Pablo Casado i aposten per la via del diàleg davant de les mesures que el dirigent abandera, com la Llei de seguretat nacional o l'article 155 de la Constitució. L'electorat de Cs apareix dividit: el 49,2% demana mà dura i el 46,7%, diàleg. Al PSOE, dos de cada 10 votants li reclamen mà dura.

De la mateixa forma que en el sondeig de fa un mes, els socialistes tornen a ser assenyalats com els que poden gestionar de millor manera el conflicte català (21,8%), encara que el grau de confiança ha retrocedit un punt i mig respecte a abans de la violència. A Catalunya, per contra, és Unides Podem el que més confiança genera.