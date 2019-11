«Salvant totes les distàncies, al Congrés el nostre model seria HB»

Com es porta això de fer política a Catalunya de la mà de Convergència o com es digui?

Són contradiccions que la CUP ha hagut d'assumir. No es porta bé, perquè Convergència té un passat que a nosaltres ens avergonyeix. Però a vegades toca ser-hi, toca unitat i toca fer front a una repressió tan bèstia com la de l'Estat espanyol. Hem d'anar amb gent amb què no ens entendríem pel que fa a discurs social.

Un matrimoni de conveniència?

Seria això, sí.

Què fa la CUP en unes eleccions espanyoles?

Lluitar amb les seves contradiccions i fer una lectura del moment en què ens trobem, que és diferent del mes d'abril. A l'abril no sabíem què farien a Madrid les forces independentistes, i han donat un xec en blanc al PSOE.

Creien que ERC i JxC serien més bel·ligerants?

Exacte. Aquesta mania d'ERC d'investir Sánchez ens ha sorprès molt. I el paper de JxCat és de molta retòrica i poca praxi. Però el Congrés és una eina, no un objectiu.

Què hi faran, si hi van?

No farem de bons diputats, serem una caixa de ressonància del que passa al nostre país. Anirem a les sessions més rellevants, les que ens puguin donar veu, per dir allò que no vol sentir ningú. No comptem que ens escoltin, però ens farem escoltar.

El seu mirall és Herri Batasuna de fa uns anys, per tant?

Salvant totes les distàncies i les naturaleses diferents, sí, aquesta és la idea. Anem a enfrontar-nos a l'estat, de cara i sense por.

L'impressionarà estar al centre de la democràcia espanyola?

He, he, m'impressionarà estar al cor de la bèstia. Com que partim de la base que no estem en una democràcia, estaré al cor del règim del 78.

Quina mania han agafat al règim del 78, si tot el que hem aconseguit és gràcies a ell.

Hi ha un fil continuista des de la dictadura de l'assassí i genocida Franco, fins a la situació actual, amb un cap d'estat imposat per una dictadura. Fins que no trenquem aquesta continuïtat, no viurem en una democràcia real. La crisi és de règim, en aquest estat la reforma no és possible, cal tornar a començar.

Si va a Madrid, s'anirà tornant més suau, com diuen que li ha passat a en Rufián?

El que llegeixo sobre en Rufían és que és dòcil amb el colonitzador. Nosaltres treballem en un projecte col·lectiu, i no em deixarien transformar-me així.

Quant temps estaran a presó, els polítics condemnats?

Fins que nosaltres no siguem capaços d'exigir i d'autodeterminar-nos. De fer molts 1-O.

No ha sigut la reacció exagerada, tenint en compte que aviat podran sortir en tercer grau?

No ha sigut exagerada, ha sigut proporcionada i la que ha decidit la gent. Tot el que no sigui una amnistia és una sentència injusta.

Protestar per una sentència judicial no és carregar-se la divisió de poders?

Aquesta separació de poders, a Espanya no existeix. Per això les sentències varien en funció del pensament polític dels acusats.

Han perjudicat Catalunya, les darreres mobilitzacions?

Al revés, crec que l'han beneficiat. Els catalans han demostrat ser un poble que segueix dempeus i fidel a allò que vol ser.

Al final els Mossos seran sempre nostres o només a estones?

Mentre existeixi la Brimo, els Mossos no seran nostres. Exigim la dissolució immediata d'aquest cos, que en aquests moments no protegeix la ciutadania. I també la destitució del conseller.

El millor per vostès seria que de les eleccions sortís un govern espanyol de dretes?

No crec que el nostre procés d'alliberament nacional depengui del Govern de l'Estat sinó del que fem nosaltres.

Li ho deia en el sentit que un govern espanyol més dur potser mobilitza més gent a Catalunya.

PP, PSOE, Cs, Vox... acaben essent el mateix, acaben parlant de càstig i repressió

Som república?

Estamos en ello, que diria si vaig a Madrid. De moment som república en com hem respost a la sentència i com es comporta la gent al carrer. Ens falta ser república a les institucions, tal com reclama el carrer. Ens ha faltat la lluita institucional.

No ha existit?

En aquests moments, no. I només amb el carrer no en farem prou, necessitem les institucions.

Què pensa de Quim Torra?

És un president a qui falta prendre decisions més valentes, com a tot el Govern. De retòrica n'hi ha molta, però s'han de fer passos ferms. I un govern que planteja la Llei Aragonès mai no serà un govern de la CUP.

I de Puigdemont?

És el president elegit pel poble català, ens agradi més o menys.

És més legítim que en Torra?

Entenem que sí.