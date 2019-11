La candidata dels Comuns a Girona qualifica Puigdemont de "vivales", justifica la presó dels líders independentistes, però en demana l'indult

L'entrevista que avui ha publicat Diari de Girona amb Laura López, cap de llista d'En Comú Podem al Congrés per Girona, ha aixecat molta polseguera a les xarxes, sobretot entre el sector independentista. En l'entrevista, López recorda que els líders independentistes són a la presó perquè es van saltar les lleis, creu que haurien de demanar l'indult perquè "l'amnistia seguiria continuar enganyant a la gent, i qualifica Puigdemont de "vivales".



Aquestes són algunes de les reaccions que ha generat l'entrevista





MARE MEVA amb la cap de llista dels Comuns per Girona. ?? He vist el titular i he pensat: "Calla, a tots ens ha passat que ens treguin un titular dolent". He llegit l'entrevista. És encara pitjor > https://t.co/itEFwsceC5 pic.twitter.com/ujnY7oijRr — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) November 5, 2019

Laura López, cap de llista de En Comú Podem per Girona, diu que volen lluitar per l'independencia del Tibet, però si poses urnes a Catalunya et mereixes anar 100 anys a la presó. pic.twitter.com/pUFvpeeieW — JNoguer??s (@jordinogueras61) November 5, 2019

A Fachin no le gusta Laura López de los Comuns de Girona...



Entonces seguramente sea el típico perfil mínimamente votable, que se venga a BCN alguien parecido @EnComu_Podem. pic.twitter.com/uTsTTiADu6 — ???????, aka: Sergi en griego. (@SergiEnGriego) November 5, 2019

Laura López cap de llista per Girona de @EnComu_Podem Candidata al premi Nobel de la estupidesa i la ignorància. — Miquel S.Cugat II*II (@Miquel2XTI) November 5, 2019

Mira!! Una comuna!! I com no podia ser d'altra manera, està a vessar de merda. Ladies and gentlemen, please welcome ... Laura López, a.k.a. little piece of shit, little turd, cagarret.https://t.co/xOeg1MAgpO — Romina-Giotto Perón (@RominaGioPeron) November 5, 2019

Aquesta és l'entrevista íntegra:Sincerament, no. Hi ha un volum de gent que creu que s'han de fer polítiques més d'esquerra. Hi havia gent que encara donava una oportunitat al PSOE, però espero que hagin vist que si el PSOE no té algú que l'estiri cap a l'esquerra... va cap on va. No sé per quins interessos, té tendència a acontentar més les forces de la dreta, que l'electorat d'esquerres.Se'ns hauran de menjar amb patates. Què faran sinó?No ho crec, convocar aquestes no ha sigut gaire bona estratègia, per al PSOE. No entenc ben bé què ha fet, no entenc com es proclamava la garantia d'esquerres i ens va rebutjar, quan nosaltres possibilitàvem un govern d'esquerres.Sempre hi ha hagut una campanya interessada contra les forces d'esquerres, perquè volen impedir que les classes dominants continuïn tenint els seus privilegis i el seu poder.No, cap dels dos. Nominalment ho són, però sempre pacten amb la dreta.S'hauria de deixar d'instrumentalitzar. Com per exemple fa la Madrenas, que acusa dels aldarulls no sé quins infiltrats, quan he vist imatges d'ella celebrant que la gent pintés les parets, al seu davant. Això què és? La solució ha de venir del diàleg i també de deixar de fer aquest ús electoralista de tots els actes.No (rotunda).Hi ha d'haver una eina que doni resposta a aquesta situació. Potser un referèndum estaria bé, però és complicat triar una pregunta.Tothom diu que ha sigut injusta, jo no soc jurista, no ho sé, potser molt dura, sí. Però ens estem oblidant que aquesta gent es va saltar les lleis. Imagini que en lloc d'aquests ho haguessin fet uns polítics de Ciutadans. Què dirien els que ara protesten? Posar el focus en la sentència fa que ens oblidem del que va passar. Dit això, crec que aquestes persones haurien de sortir al carrer, que estiguin a presó no ajuda gens.Fa molt de temps que el moviment independentista sembla una homilia, té certa lògica que s'hi sumi el capellà.Indult. Però l'han de demanar. L'amnistia seria continuar enganyant la gent.Soc més partidària d'Iglesias. A casa meva li deien «el coletas», però pensava, home, té un punt.Sí, però si no el portes, donen per fet que ets dels seus. Quan vaig pels llocs, com que parlo català i soc d'aquí –fins que saben el meu cognom, que llavors ja deixo de ser d'aquí...– donen per fet que soc independentista, processista i puigdemontista.Seguir els postulats i els eslògans és molt fàcil, i hi ha moltes persones que els necessiten. Nosaltres oferim alternatives que no queden tan bé en els eslògans i són més difícils d'entendre, perquè la vida no és una pel·li del far west, amb els bons i els dolents. No tothom ho entén, perquè per a molts l'independentisme és un enamorament.Ens han robat les paraules. Ara la democràcia és només la seva. O l'exili, on anava la gent perquè no la matessin, i ara aquest hi ha anat perquè li ha donat la gana.Al desastre. És evident que hi ha un problema, que molta gent vol un encaix diferent dins de l'Estat espanyol. I se'ls ha de donar resposta. Però mentrestant, no estem donant resposta als problemes diaris dels treballadors, ni a la mobilitat, ni al canvi climàtic. En lloc de parlar de tot això, parlen d'independentisme.Sempre els pobres, i no hauria de pringar ningú, si es fessin les coses bé. Per això és important que traguem un bon resultat, així el PSOE es veurà obligat a fer polítiques d'esquerres. I perquè hi hagi una força al Congrés partidària del diàleg. I perquè hi hagi una veu gironina allà, defensant aquest territori.En Puigdemont és un vivales.