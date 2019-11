«Intentaran tornar a fer-ho, però Catalunya no serà independent»

Ciutadans s'enfonsa?

Hi ha molta gent que ho espera. Però Ciutadans no s'enfonsa, al contrari, tenim un projecte molt clar, com en les eleccions d'abril, i el resultat serà igual de bo.

Però no nota el seu electorat una mica desmobilitzat?

Els nostres votants estan motivats i alhora tristos per tot el que succeeix a Catalunya. Tristesa i dolor, és el que senten. Conec gent que les darreres setmanes ha tingut por de sortir al carrer. A Catalunya hi ha una situació de molta fractura i molt xoc. El president català no governa per a tots els catalans i a això se li ha de posar remei des del govern d'Espanya.

Com?

El pitjor error del bipartidisme ha sigut recolzar-se en partits nacionalistes per governar. Això vol dir deixar en mans d'aquests decisions que afecten tots els espanyols. I apliquen al seu territori polítiques d'exclusió. Un bon resultat de Cs ho impediria.

Li hauria agradat un govern PSOE-Cs?

No em preocupa amb qui, sinó per a qui. M'hauria agradat un govern per a tots els espanyols i això ho garantiria la nostra presència al govern. Calen ajudes als joves, als emprenedors, a les famílies, assegurar les pensions... L'objectiu no pot ser el poder pel poder.

Doncs li ho diré d'una altra manera: tot això es podria fer després de les eleccions amb un govern PSOE-Cs?

Nosaltres intentarem formar govern amb el PP. Però l'objectiu principal ha de ser posar Espanya en marxa. És a dir, que definitivament es formi govern.

I pel que fa a Catalunya?

També un govern que posi fi al que està passant a Catalunya. Aquesta deriva està enfrontant catalans contra catalans, és un clima contraproduent per assegurar un estat del benestar fort. I el govern d'Espanya no ha fet prou per posar-hi fi.

Quina és la seva recepta?

Requerir al senyor Torra que acati la Constitució. El que fa ara és encoratjar la gent a tallar carrers. I si després del requeriment és necessari, aplicar el 155.

Ja es va fer, això.

El problema és que després el PSOE els va permetre tornar a controlar els comptes, tornar a obrir ambaixades, etc.

O sigui: avui es donen les condicions per aplicar el 155?

Tenim un president en clara rebel·lia, fins i tot talla carreteres. A més, encoratja a prendre l'aeroport, a bloquejar la frontera, no condemna la violència, diuen que ho tornaran a fer... I per acabar-ho d'arrodonir, el Govern carrega contra la seva pròpia policia.

Ho tornaran a fer?

Ho intentaran, ja ho estan intentant. Però Catalunya no serà independent. El que cal és posar totes les eines per evitar un nou cop d'estat.

Què és l'ANC?

Una entitat que està fomentant l'enfrontament entre catalans. És una de les estructures que el Govern té per crear el caos a Catalunya, la seva pròpia presidenta elogiava el paper de la violència. No sé si s'hauria d'il·legalitzar, però és intolerable que rebi fons públics.

Hi ha violència a Catalunya?

La resposta és òbvia: sí. Tots n'hem vist les imatges. L'espai públic és de tots, i les darreres setmanes som molts els que no l'hem pogut utilitzar perquè teníem por.

Què són les universitats catalanes?

Els rectors no haurien de prendre partit. Ja vaig estudiar a la Universitat de Barcelona i m'he sentit decebut pel seu posicionament, no m'hi sento representat. Una universitat ha de respectar la llibertat de pensament. I el mateix es podria dir dels sindicats.

Una amnistia ajudaria a destensar el conflicte?

Els polítics no poden estar per sobre del bé i del mal, per més que alguns creguin estar-hi. Les penes hi són per complir-se íntegres. És gent que ha comès delictes molt greus i que ha fet moltíssim mal als catalans. Per tant, que compleixin tota la pena.

És d'esquerres o de dretes?

Em considero de centre-centre. Hi ha moments a la vida que m'he sentit més d'esquerres, i d'altres, més de dretes.

Depèn de com s'aixeca?

No, és que aquí només hi havia PSOE i PP, i quan un decebia, votaves l'altre. Al final, t'abstenies. Si realment volem transformar Espanya, no ho poden deixar en mans ni de PP ni de PSOE.

Com passarà a la història Quim Torra?

Quan d'aquí a 200 anys un historiador repassi les actes del Parlament, veurà que va ser un irresponsable. Ara hauria d'estar buscant la conciliació entre tots els catalans, com millorar el país. Però per a ell només té importància la independència

I en Pedro Sánchez?

Com algú irrellevant.