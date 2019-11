«Ens estem oblidant que aquesta gent presa es va saltar les lleis»

Veu difícil viatjar a Madrid? Com a diputada, vull dir.

Sincerament, no. Hi ha un volum de gent que creu que s'han de fer polítiques més d'esquerra. Hi havia gent que encara donava una oportunitat al PSOE, però espero que hagin vist que si el PSOE no té algú que l'estiri cap a l'esquerra... va cap on va. No sé per quins interessos, té tendència a acontentar més les forces de la dreta, que l'electorat d'esquerres.

Veu possible que d'aquestes eleccions en surti un govern PSOE-Podem?

Se'ns hauran de menjar amb patates. Què faran sinó?

Més eleccions, per exemple.

No ho crec, convocar aquestes no ha sigut gaire bona estratègia, per al PSOE. No entenc ben bé què ha fet, no entenc com es proclamava la garantia d'esquerres i ens va rebutjar, quan nosaltres possibilitàvem un govern d'esquerres.

Hi ha una campanya contra els comuns?

Sempre hi ha hagut una campanya interessada contra les forces d'esquerres, perquè volen impedir que les classes dominants continuïn tenint els seus privilegis i el seu poder.

En aquestes «forces d'esquerres» inclou el PSOE i ERC?

No, cap dels dos. Nominalment ho són, però sempre pacten amb la dreta.

Quina solució albira, per al conflicte català?

S'hauria de deixar d'instrumentalitzar. Com per exemple fa la Madrenas, que acusa dels aldarulls no sé quins infiltrats, quan he vist imatges d'ella celebrant que la gent pintés les parets, al seu davant. Això què és? La solució ha de venir del diàleg i també de deixar de fer aquest ús electoralista de tots els actes.

Perquè la gent tingui les coses clares: vostè és independentista?

No (rotunda).

Està a favor d'un referèndum?

Hi ha d'haver una eina que doni resposta a aquesta situació. Potser un referèndum estaria bé, però és complicat triar una pregunta.

Parlem de la sentència. Què en pensa?

Tothom diu que ha sigut injusta, jo no soc jurista, no ho sé, potser molt dura, sí. Però ens estem oblidant que aquesta gent es va saltar les lleis. Imagini que en lloc d'aquests ho haguessin fet uns polítics de Ciutadans. Què dirien els que ara protesten? Posar el focus en la sentència fa que ens oblidem del que va passar. Dit això, crec que aquestes persones haurien de sortir al carrer, que estiguin a presó no ajuda gens.

Pensa vostè igual que el bisbe, que en demana la llibertat per misericòrdia.

Fa molt de temps que el moviment independentista sembla una homilia, té certa lògica que s'hi sumi el capellà.

L'entenc partidària d'un indult o d'una amnistia.

Indult. Però l'han de demanar. L'amnistia seria continuar enganyant la gent.

Li agrada més Iglesias o Errejón?

Soc més partidària d'Iglesias. A casa meva li deien «el coletas», però pensava, home, té un punt.

A Girona és obligatori dur llaç groc per ser algú?

Sí, però si no el portes, donen per fet que ets dels seus. Quan vaig pels llocs, com que parlo català i soc d'aquí –fins que saben el meu cognom, que llavors ja deixo de ser d'aquí...– donen per fet que soc independentista, processista i puigdemontista.

Va millor que ho creguin?

Seguir els postulats i els eslògans és molt fàcil, i hi ha moltes persones que els necessiten. Nosaltres oferim alternatives que no queden tan bé en els eslògans i són més difícils d'entendre, perquè la vida no és una pel·li del far west, amb els bons i els dolents. No tothom ho entén, perquè per a molts l'independentisme és un enamorament.

L'independentisme és fàcil?

Ens han robat les paraules. Ara la democràcia és només la seva. O l'exili, on anava la gent perquè no la matessin, i ara aquest hi ha anat perquè li ha donat la gana.

On porta la via unilateral en què insisteix Quim Torra?

Al desastre. És evident que hi ha un problema, que molta gent vol un encaix diferent dins de l'Estat espanyol. I se'ls ha de donar resposta. Però mentrestant, no estem donant resposta als problemes diaris dels treballadors, ni a la mobilitat, ni al canvi climàtic. En lloc de parlar de tot això, parlen d'independentisme.

Sempre pringuen els mateixos?

Sempre els pobres, i no hauria de pringar ningú, si es fessin les coses bé. Per això és important que traguem un bon resultat, així el PSOE es veurà obligat a fer polítiques d'esquerres. I perquè hi hagi una força al Congrés partidària del diàleg. I perquè hi hagi una veu gironina allà, defensant aquest territori.

En Puigdemont és un líder?

En Puigdemont és un vivales.