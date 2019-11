Roger Torrent afirma que «no reconeix» l'autoritat de Felip VI

El president del Parlament, Roger Torrent, va avisar ahir el rei Felip VI durant l'acte central d'ERC a Girona que «sempre que trepitgi Catalunya, els ciutadans li diran que no tenen rei», i va considerar que una república catalana suposarà «l'oportunitat de desfer-nos d'una institució caduca» i d'una «monarquia corrupta». Els republicans van celebrar ahir al vespre un acte que va servir per donar suport als alcaldes denunciats arran d el'1 d'octubre, que va comptar amb la presència del cap de llista per Barcelona, Gabriel Rufian, i la candidata de Girona, Montse Bassa.

En el seu discurs, Torrent va afirmar que «no reconeix» l'autoritat de Felip VI arran del discurs del 3 d'octubre de 2017, quan «va avalar la violència policial contra la ciutadania». Per això, va considerar que la república «és l'oportunitat de treure'ns de sobre una monarquia borbònica amb lligams amb el feixisme». Torrent també va avisar a l'Estat, tot i la «repressió, la presó i l'intent de criminalització», que des d'ERC no pararan fins «aconseguir la llibertat del país».

«És l'oportunitat per a treure'ns de sobre una monarquia borbònica i corrupta amb lligams amb el feixisme», va afirmar. Torrent també va avisar l'Estat que tot i la «repressió, la presó i l'intent de criminalització» no pararan fins aconseguir la llibertat del país. El president del Parlament va considerar que la independència «és irreversible», però va advertir que el camí «no serà senzill» sinó «dolorós». De moment, però, es va conjurar perquè ERC passi per davant de Ciutadans en les eleccions de diumenge.

El cap de llista dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, també va defensar la necessitat que ERC tregui uns bons resultats en els comicis de diumenge perquè «l'únic obstacle» per impedir que el PSOE pacti una gran coalició –i una abstenció del PP també seria una gran coalició, va puntualitzar– és una «àmplia victòria del republicanisme català». Rufián va advertir Pedro Sánchez que tingui en compte que «dos milions d'independentistes no deixarem d'existir, ni de pensar com pensem», de manera que va reiterar un cop més la seva petició de diàleg.

Per la seva banda, la candidata gironina al Congrés, Montse Bassa, també es va mostrar especialment crítica amb Sánchez, a qui va retreure que «aquí no hi ha cap problema de convivència, sinó que hi ha un greu problema democràtic». De la mateixa manera, va atacar durament al PSC: «No puc entendre com els socialistes catalans poden dormir tranquils», va afirmar. També es va poder escoltar un missatge de Dolors Bassa gravat des de la presó, en què va encoratjar tots els assistents a manteir «la lluita pacífica i democràtica» a favor de la independència.

Finalment, l'acte d'ahir també va servir per homenatjar els alcaldes Narcís Fajula (Sarrià), Joan Martí (Santa Coloma), Marc Puigtió (Sant Julià de Ramis), Josep Piferrer (Palafrugell), Lluís Sais (la Bisbal), Lluís Puig (Palamós) i Salvi Güell (Castelló d'Empúries) per les denúncies i amenaces que han rebut en els últims mesos.