Carles Puigdemont, des de Waterloo: «Vostè em vol segrestar, senyor Pedro Sánchez?»

Una, concreta Puigdemont, és que Sánchez «prengui des del Consell de Ministres les decisions que en una democràcia consolidada només pot prendre el poder judicial (...). L'altra és practicar el mateix que un ministre i altres dirigents del Partit Socialista ja van practicar en el passat i que vostè segurament justifica: el segrest de persones. Vostè em vol segrestar, senyor Pedro Sánchez?».

Per la seva banda, la ministra d'Economia en funcions, Nadia Calviño, avalava el compromís de Sánchez de retornar a Espanya l'expresident per «eliminar la desigualtat de tracte» vers els líders independentistes condemnats pel Tribunal Suprem. «El Govern espanyol té entre els seus objectius que s'elimini aquesta desigualtat de tracte en virtut de la qual algunes persones han estat jutjades, han passat per un procediment penal i han tingut una sentència (...), i no obstant això hi ha altres persones que no han estat sotmeses a l'estat de dret del nostre país», va defensar.



Contra «República digital»

D'altra banda, el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publicava ahir el decret impulsat pel Govern espanyol per combatre la «república digital catalana», que havia d'impedir que les administracions puguin allotjar servidors fora de la Unió Europea; a l'hora de la veritat, però, limita la prohibició a les dades personals dels contribuents. La portaveu del Govern català, Meritxell Budó, va anunciar que la Generalitat durà al Consell de Garanties Estatutàries, primer, i al Tribunal Constitucional (TC), després, el decret, per una presumpta «invasió de competències».