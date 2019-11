Colau: «L'independentisme ha fet els mateixos errors que la dreta»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va fer una crida ahir des de Girona a fugir de les polítiques de «trinxera» i de «bloqueig» i va apostar una vegada més pel diàleg -previ indult dels líders independentistes empresonats- per «desescalar» el conflicte i trobar una sortida a l'actual situació política, tot i que va acusar els partits independentistes d'haver comès «els mateixos errors» que la dreta. Colau va participar en l'acte central de campanya a les comarques gironines, celebrat al centre cívic Can Ninetes i que va comptar amb la presència de la cap de llista al Senat, Rosa Lluch, i la candidata al Congrés per Girona, Laura López.

Colau va considerar que el conflicte català ha portat «molt de patiment», i en va fer responsables tant els partits independentistes com els defensors de la unitat d'Espanya. L'alcaldessa de Barcelona va criticar el PP per haver propiciat «la judicialització d'un conflicte polític», però va considerar que els partits independentistes n'han fet «una pèssima gestió» i han comès «greus errors», com l'aposta per la via unilateral, que només ha conduït a una «polarització» que, al seu parer, «no representa la majoria de catalans». A més, els va acusar d'haver comès «els mateixos errors» que Cs i PP: «De la mateixa manera que populars i Ciutadans fan discursos incendiaris i irresponsables dient que a Catalunya hi ha terrorisme, cosa que no és veritat; els partits independentistes cometen l'error de parlar d'Espanya com si fos un tot, un estat feixista, confonent el Govern de l'Estat i el que és el conjunt d'Espanya, on hi ha molts republicans i gent d'esquerres compromesa amb la lluita contra una corrupció», va indicar Colau. L'alcaldessa barcelonina va considerar que el debat territorial «no es pot menystenir», però també va advertir que això no pot «monopolitzar» la vida quotidiana de la gent.

La líders dels comuns també va criticar que Albert Rivera, Pedro Sánchez, Pablo Casado i sobretot Santiago Abascal, a qui va acusar de «feixista», mostressin durant el debat de dilluns un discurs «d'amenaça» respecte Catalunya, i va destacar que només Pablo Iglesias va reivindicar la plurinacionalitat de l'Estat. Per això, i fent una crida al vot útil, va afirmar que, a partir de diumenge, serà un bon resultat d'Unides Podem, i no d'Esquerra, el que permetrà decantar la balança cap a un govern progressista i d'esquerres. De la mateixa manera, també va criticar la paralització del Govern de la Generalitat, que carrega els ajuntaments de responsabilitats que amb prou feines poden assumir.

Per la seva banda, la candidata al Senat, Rosa Lluch, va considerar que «ja és hora que comencem tots plegats a fer una mica d'autocrítica», tant els independentistes com els anti-independentistes i «els que estem al mig», ja que en alguns moments no s'ha parlat prou. «Hem d'aprendre a escoltar-nos sense menystenir-nos ni faltar-nos el respecte els uns als altres», va demanar. Per a Lluch, la solució serà «votar» per trobar una sortida a l'actual situació de bloqueig, però abans va veure imprescindible recuperar «espais de diàleg» i «ponts que s'han trencat».

Finalment, la cap de llista al Congrés per Girona, Laura López, va advertir que per superar la situació actual caldrà un diàleg, però «sense línies vermelles ni condicionants». López va veure imprescindible el «blindatge» de l'autogovern a Catalunya, però va considerar que també cal impulsar moltes altes reformes legals i socials, com ara un canvi en el Codi Penal perquè «la violació sigui considerada violació», la derogació de la reforma laboral i la regulació dels preus del lloguer. Pel que fa a les comarques gironines, va destacar la necessitat de combatre la precarietat laboral en un sector tan estacional com és el turisme, va defensar la necessitat d'apostar per un transport ferroviari públic de qualitat i va fer una crida a protegir la Costa Brava de la massificació urbanística.

Finalment, López va destacar que, malgrat que els comuns van perdre el passat mes d'abril l'escó que tenien per Girona, votar-los a ells no és inútil, ja que es van quedar a només 900 sufragis d'obtenir representació i per tant veuen factible tornar-la a aconseguir.