Illamola (JxCat): «Puigdemont és el malson de l'establishment espanyol»

La cap de llista de JxCat al Congrés, Mariona Illamola, va reiterar ahir que el seu partit «treballarà per la independència sense donar el vot a canvi de res». Respecte al debat de dilluns amb els caps de llista al Congrés, Illamola es va referir especialment a Pedro Sánchez: «Si vol utilitzar la presidència per portar Carles Puigdemont a Espanya, nosaltres li diem que els nostres escons serviran per defensar la separació de poders allà on calgui», va afirmar.

La candidata va ser ahir a Olot, on va fer campanya amb altres candidates com Fanny Carabellido i Laura Corsunsky. «Es demostra una vegada més que el president Puigdemont és el malson de l' establishment espanyol i és el gran enemic a batre ja no només per als partits de dreta, del PP, Ciutadans i Vox, sinó també d'aquesta suposada esquerra que cada vegada adopta més el seu discurs», va considerar Illamola, que va criticar que Sánchez «mostri aquest desconeixement del que és la separació de poders».