«L'amnistia no està sobre la taula, de moment no està prevista» Girona

De qui és culpa que pocs mesos després vostè i jo ens tornem a trobar aquí?

De molts factors. Primer, d'un independentisme que no va permetre que hi hagués pressupostos de l'Estat. I segon, de la poca responsabilitat i altura de mires de molts partits que van bloquejar la possibilitat de formar govern.

Em dirà que el PSOE no hi té cap responsabilitat?

El PSOE pot tenir, si un vol, la responsabilitat de no haver sabut acabar d'amalgamar les opcions de fer govern. Ens vam moure tant com vam poder, vam donar tantes opcions com vam poder al llarg de les negociacions, i tot i així no va fructificar. Davant d'un procés així, tothom ha d'assumir la seva part de culpa, però va haver-hi uns errors de magnitud que ens porten a la situació actual, i que en cap cas són culpa del PSOE.

Però això se solucionava amb un parell de ministeris de regal.

Amb els ministeris no es pot frivolitzar. Un dels moments més esperpèntics va ser una negociació en viu i en directe amb Pablo Iglesias, en ple debat d'investidura, com si se sortegés la corona de l'imperi romà. Els ministeris són una cosa molt seriosa, i van arribar a dir que hi ha ministeris «accessoris», denigrant així alguns ministeris bàsics per a qualsevol partit d'esquerres que vulgui fer política. Podem va calcular tota l'estona quantes cadires li tocaven o no li tocaven, en lloc de fer el que demanava la ciutadania: que forméssim un govern de progrés.

Estaria a favor d'un indult o d'una amnistia per als presos?

En el cas de l'indult, haurien de ser els mateixos presos els qui ho demanessin, i almenys fins a dia d'avui no s'han manifestat en aquests termes. I pel que fa a l'amnistia, no està sobre la taula i en aquest moment no està prevista. És un debat que s'hauria de tenir en un altre moment. Cap dels dos temes està sobre la taula.

Potser no estan sobre la taula perquè estem en campanya i a Pedro Sánchez li interessa que no hi estiguin.

No estan sobre la taula.

Perdó, ara m'adono que he dit «presos». Hauria d'haver dit «presos polítics»?

Presos i prou. No ho dic jo, ho diu en Melero [es refereix a l'advocat de Joaquim Forn].

Té la sensació que s'acosta una nova crisi econòmica?

El president en funcions, Pedro Sánchez, ha dit reiteradament que un dels perills que tenim a l'horitzó, no només a Espanya sinó a tot Europa i el món, és un alentiment de l'economia. Tots els economistes diuen que hi som a les portes. I més a Catalunya, on la pèrdua d'oportunitats i la inestabilitat que hem tingut a causa del procés segurament afecta més preeminent les classes socials més febles. No és cosa de broma ni res que puguem obviar, és d'agrair que ho tingui present com a mínim el govern d'Espanya. No com a Catalunya, que ni n'hem sentit a parlar ni sabem que el govern català estigui pensant com pal·liarem els efectes de la recessió que ve.

Entenc d'això que el procés està afectant econòmicament les classes més febles?

Evidentment, aquestes són les capes que el procés està afectant de manera més evident. Per exemple, el sector de l'automoció. I no sé quants manifestants hi hauria a les darreres mobilitzacions independentistes, que l'endemà es posessin la granota de la Seat. Potser algun. El cas és que el procés afecta capes de la població que l'independentisme no té en compte, potser perquè no els considera els seus objectius.

Sempre reben els mateixos?

Un altre exemple: aquestes setmanes d'aldarulls, està havent-hi cancel·lacions en el sector turístic de les comarques gironines, en xifres molt importants. Això afectarà evidentment els empresaris hotelers, però primer, i de manera immediata, afectarà molts i molts treballadors del sector turístic que, com sabem, tenen feina molt precària. A les comarques gironines no ens hem de prendre de broma aquesta recessió.

És difícil ser no independentista a Girona?

No és fàcil. Però si un ho defensa des dels seus valors i amb respecte per totes les idees... hi ha coses més complicades. No crec que se n'hagi de fer victimisme. És complicat, sí, però hi ha hagut defenses d'ideals molt més complicades, a Catalunya.

Les pintades a la seu del seu partit són ja recurrents.

Ens han pintat reiteradament la seu, al llarg dels darrers anys, sí. Està clar que això no és normal, no s'hauria de pintar la seu de cap partit per cap motiu. Les pintades ara ja comencen a ser indiscriminades, en aquesta cacera de bruixes establerta dins de certs sectors de l'independentisme. Forma part de l'espiral de radicalització d'una part de l'independentisme.

Va anar d'un pèl que el programa del PSOE no tingués en compte la plurinacionalitat d'Espanya.

No, simplement era un document de treball que per alguna raó va ser filtrat. Els socialistes tenim respecte d'això el mateix posicionament que a l'abril. Al PSOE se li demana que refermi programa rere programa el seu pedigrí federalista, i no se li demana res semblant a cap altre partit en cap dels seus posicionaments, si és independentista o comunista.

Serà que la gent no se'n fia, del PSOE.

No crec que sigui així. Simplement és que en un moment en què s'intenten escapçar totes les solucions que pugui haver-hi a l'horitzó, escapçar la del federalisme seria ideal per a molts radicals de banda i banda.

Continua creient possible una Espanya federal?

No només la crec possible, sinó necessària.

M'ho sembla a mi o en els darrers temps els missatges de Sánchez contra l'independentisme són més durs?

Davant de posicionaments creixentment radicals i en alguns casos amb accent de violència explícita, demostra la fermesa que ha de tenir un president de tots els ciutadans per rebutjar aquest tipus d'actuacions. La fermesa era imprescindible. Més que un atac contra l'independentisme, és fermesa d'un governant.

Observo que recalca que Sánchez és un president de tots. Insinua que en Quim Torra no?

No és que el president Torra hagi abdicat de ser el president de tots, és que ja d'entrada mai ho va voler ser. Un dels grans contrastos de les darreres setmanes és un Sánchez volent ser president de tots i un Torra seguint la seva dinàmica partidista, negant-se a ser el president de tots els catalans.

No serà la fermesa de Pedro Sánchez un intent d'esgarrapar vots desencantats amb Cs?

No, el que passa és que té clar què significa ser president d'Espanya.

Un president d'Espanya no s'hauria de posar al telèfon, si li truca un president autonòmic?

Si li truca un president català que es comporti com a tal, estic convençut que respondria al primer toc del telèfon.

No hi ha hagut errors del govern socialista amb Catalunya?

El canvi de com afrontava la situació a Catalunya el govern del PP i com l'ha afrontat el del PSOE ha sigut palpable. El govern socialista ha sigut prou valent d'establir uns espais institucionals de diàleg, que ja existien però que ni el PP ni els independentistes utilitzaven. El govern de Pedro Sánchez ha sigut valent i exemplar.

Vostè està a la universitat. Què pensa que es donin facilitats als estudiants per mobilitzar-se?

Els estudiants, com a ciutadans, poden exercir el seu dret a vaga. El que no trobo bé és que impliqui greuges per a altres estudiants, molt majoritaris, que volen assistir a classe. Estic assistint amb perplexitat al fet que les llibertats d'uns acabin desembocant a trepitjar les dels altres. No és comprensible enlloc, però a la universitat, l'espai del saber, menys. Em sembla molt trista la situació que viu la universitat catalana.

El PSC serà clau, després de les eleccions?

És cert que el PSC està en situació de tornar a guanyar unes eleccions a Catalunya. I treballarem per ser una peça clau en els escenaris de futur.

No són pocs els que acusen el PSC de tebior amb l'independentisme

Mentre la dreta ens acusi de ser tebis amb els independentistes, i els radicals independentistes ens acusin de ser unionistes furibunds, vol dir que el PSC és on ha de ser. Som el darrer partit que pot interlocutar a banda i banda... amb els moderats que quedin a banda i banda.

Com passarà Quim Torra a la història?

Dubto que passi a la història, i si hi passa, no serà per res de bo.