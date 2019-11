Més País. Errejón: «Hi ha una emergència nacional»

El candidat de Més País en les eleccions generals, Iñigo Errejón, assegura que, si depèn dels líders del PSOE i de Podem, Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, «s'anirà a unes terceres eleccions»; per evitar-ho, proposa asseure's els tres la mateixa nit electoral per formar un Govern. «Si no ho fem al gener, els tres hauríem de marxar», sosté. Errejón qualifica de «vergonyós» el debat televisiu de dilluns dels candidats socialista, de la formació morada, del PP, de Ciutadans i de Vox.