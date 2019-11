Montse Bassa (ERC) critica «l'absència» dels comuns després de la sentència

La candidata d'ERC per Girona, Montse Bassa, va atacar ahir els comuns tot retraient-los que els «troba a faltar» després de la sentència de l'1 d'octubre. «Es defineixen com un espai de progrés, però no hi són mai quan els necessitem. Em fa mal veure que no han estat capaços ni de venir a una manifestació per denunciar la manca de llibertat que estem patint i exigir la llibertat de les preses i presos polítics», va criticar la cap de llista republicana a la demarcació.

Bassa va celebrar ahir un acte a Santa Coloma de Farners, des d'on va criticar molt especialment «l'absència» dels comuns després d'una sentència «injusta» i que «esquerda un estat demofòbic». De la mateixa manera, va considerar que Catalunya «és l'excusa de l'Estat espanyol per seguir amb les retallades econòmiques, socials i de drets». Per això, va advertir que diumenge es triarà entre «un gran pacte d'Estat entre el PP i el PSOE o un independentisme fort que plantegi una solució per a Catalunya».