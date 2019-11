Vox. Abascal rebaixa les expectatives electorals

El líder de Vox, Santiago Abascal, considera que seria un «profund error» deixar-se portar per les bones expectatives que vaticinen els sondejos per al seu partit en les eleccions generals de diumenge i demana així als seus electors no deixar-se entabanar per «cants de sirena». «No tenim expectatives –va assegurar Abascal en una entrevista a esRadio–, seria un profund error». A continuació, va apuntar que els espanyols són sobirans i ens donaran el suport que ens vulguin donar».