Carrizosa diu ara que Ciutadans no bloquejarà la formació de govern

Visita de Carrizosa a Lloret. Carlos Carrizosa va afirmar ahir que la formació no té previst bloquejar la formació de govern, tot i que va descartar governar amb el PSOE i va reiterar que la prioritat és fer-ho amb el PP.

l president de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, va assegurar ahir des de Lloret que el seu partit «no bloquejarà un govern d'Espanya perquè els espanyols no volen unes terceres eleccions», si bé ha destacat que concorren als comicis amb intenció de guanyar i formar govern amb el PP.

En declaracions als mitjans durant una visita a Lloret al costat del candidat per Girona, Héctor Amelló, Carrizosa va puntualitzar que, en cas que el pacte amb els populars no sigui possible, no pensen governar amb Sánchez, però tampoc estan disposats a «abocar els espanyols a unes terceres eleccions». El líder taronja va explicar que el seu partit imposarà com a condicions la defensa de la convivència, un règim econòmic més favorable, una Espanya reformada i la unió i la igualtat dels espanyols com a condicions bàsiques per a qualsevol acord.

D'altra banda, i respecte a les declaracions sobre la Fiscalia fetes per Sánchez ahir al matí, Carrizosa va acusar el president del govern en funcions de «voler apuntar-se un punt» amb la reactivació de l'euroordre contra Carles Puigdemont, i el va instar a «no tacar» la reputació dels fiscals. «És una autèntica vergonya», va considerar.

El dirigent de la formació taronja va recordar al president en funcions que la Fiscalia General de l'Estat «no obeeix les ordres» de Sánchez, que els jutges «no obeeixen les ordres» del president del Govern i que tampoc ho fa l'Advocacia de l'Estat: «Que no taqui la reputació dels fiscals», va reclamar Carrizosa.

El dirigent de Ciutadans va recordar que les dues principals associacions de fiscals «s'han queixat d'aquesta intromissió absurda de Sánchez» i li va recriminar que sigui «capaç de manipular electoralment les institucions de l'Estat». D'altra banda, va deixar clar que Ciutadans vol que Puigdemont, que «va fugir covardament», comparegui davant la justícia espanyola, com han fet els altres líders independentistes condemnats pel Tribunal Suprem. En referència a aquest tema, va garantir que Cs estarà sempre al costat de les institucions de l'Estat perquè Puigdemont «ha de comparèixer davant la justícia espanyola i respondre pels seus delictes».

Mentrestant, el candidat gironí, Héctor Amelló, va criticar el «pacte de la vergonya» del PSC amb JxCat a Lloret, perquè segons ell existia una majoria alternativa amb Cs, però els socialistes van preferir pactar amb els que, en les seves paraules, vol trencar la igualtat, la llibertat i l'unió.