La CUP es reivindica com l'espai que farà «més nosa al règim»

La CUP va defensar ahir al vespre, en un acte a Banyoles, que seran l'espai polític que farà «més nosa al règim». Per això, la formació es va reafirmar en el seu objectiu d'anar al Congrés a tensionar l'Estat i fer-lo «ingovernable». En l'acte hi va participar la diputada Natàlia Sánchez, que va dir que la ruptura amb l'Estat és «imprescindible per construir un projecte de república democràtica on tots els drets estiguin garantits». Per aconseguir-ho, però, va veure imprescindible «accentuar la mobilització del carrer». Per la seva banda, el candidat al Congrés per Girona, Non Casadevall, va respondre a la proposta d'unitat al Congrés llançada per Laura Borràs (JxCat): «La unitat sincera, senyora Borràs, la podem construir perquè l'assemblea d'electes es converteixi en un organisme viu i no en un instrument electoralista i simbòlic».