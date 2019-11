«La independència no té data, perquè no depèn només de nosaltres»

Ja podem dir que allò de la independència en 18 mesos era una bola?

No, no podem dir que fos una bola. Crec que no s'ha de posar una data concreta de quan arribarà la independència.

Bé que la van posar, fa més de dos anys.

Es va posar data en el seu moment, per unes pressions determinades. S'està treballant per la independència, és un projecte que estem construint.

Sense data?

Sense data. Perquè no depèn només de nosaltres.

De qui més depèn?

De totes les forces de l'Estat, de les majories que hi hagi, per això aquestes eleccions són tan importants. Si aconseguim un bon resultat, podrem negociar amb més força.

Vostè que és professora de Dret, no es posava les mans al cap, en veure el que es feia al Parlament català els mesos de setembre i octubre de 2017?

Jo em poso les mans al cap ara, veient com s'està aplicant i interpretant el dret. Aquí sí, que me les poso al cap.

A què es refereix?

Em refereixo a la sentència que es va dictar el 14 d'octubre. És una sentència inconcebible, amb unes penes estratosfèriques i acusant d'uns delictes que no existeixen. Això sí que és per posar-se les mans al cap. També me les poso al cap quan el senyor Sánchez diu que retornarà i portarà en Puigdemont a Espanya. No sap què és una euroordre? No sap qui les defensa i qui les gestiona? No coneix la separació de poders? Amb tot això, em poso les mans al cap.

Ja. I amb el que va fer el Parlament?

Es va aplicar la normativa que hi ha al Parlament de Catalunya.

Senyora professora de la UdG: no han de tenir dret a fer classe, els estudiants que no volen fer vaga?

Alguns dies s'ha impedit l'entrada a la UdG, és cert, però des de la UdG el missatge ha sigut sempre mantenir el dret a l'educació i el dret de vaga, i que cada alumne triï. Evidentment, hi va haver piquets que van impedir l'entrada dels alumnes uns dies. Nosaltres sempre vam negociar amb els piquets perquè tothom pogués accedir a les aules i que cadascú decidís què fer. Jo he fet classes.

Algun dia va fer vaga?

Vaig suspendre la classe que estava fent en el moment que vaig saber que s'havia dictat sentència. Vaig dir que no feia classes i vaig anar a manifestar-me. Era impossible que jo pogués continuar explicant Dret quan acabava de sortir aquella ignominiosa sentència. Per dignitat i per respecte a les persones encausades i exiliades, no podia continuar explicant.

I els altres dies?

He fet vaga quan ha sigut convocada oficialment pel meu col·lectiu. Mentre no ha sigut així, jo he estat a l'aula, i alguns dies m'he trobat que no hi havia ni un alumne. Altres dies n'hi havia 10-12 d'un grup de 50, i he fet classe, no podia continuar explicant.

No s'ha exagerat una mica amb les reaccions a una sentència que en poc temps els permetrà obtenir el tercer grau?

Sentència generosa, una que imposa cent anys de presó per haver posat unes urnes?

Dona, això és sumant-les totes.

És clar, però entre 10 i 13 anys per posar urnes no és ser generós. Sí, potser podran accedir a permisos penitenciaris, però això no treu la pena, és una cosa a la qual tenen dret tots els presos, inclús l'Urdangarin. La sentència hi continua essent. Per posar urnes? Per respondre a un mandat electoral? Doncs és una ignomínia. I encara van baixar de rebel·lió a sedició per aconseguir una sentència unànime. Però van aplicar les penes màximes. És una sentència que vulnera drets fonamentals, fins i tot els compromisos internacionals.

De què serveix protestar contra el Govern per una sentència judicial? O no creuen en la separació de poders?

Teòricament, diuen, a Espanya hi ha separació de poders. I diuen que estem en un estat de dret. Potser en algun moment hi haurem estat.

Ara no?

Ara mateix, en tinc molts dubtes.

Hi ha hagut violència, al carrer?

No (rotunda).

...

No hi ha hagut violència. Hi ha hagut unes reaccions a una sentència que feia més de dos anys que esperàvem. Una sentència que pensàvem que seria dura, però quedava un bri d'esperança. Quan surt, és allò de dir «Ostres, Déu meu!». I la gent reacciona manifestant-se. Pacíficament. Que hi ha hagut alguna agressió, algun acte... potser sí. Per això s'estan obrint expedients i investigant si els protocols dels Mossos s'han aplicat correctament.

La violència ha sigut per part dels Mossos?

No, jo no dic això. Dic que s'investigui si s'han aplicat bé els protocols. I també demanaria que el ministre Marlaska fes el mateix amb les fuerzas y cuerpos de seguridad del estado (sic).

La presidenta de l'ANC no només reconeixia violència, sinó que la veia beneficiosa per visibilitzar el conflicte.

Cal fer un ús correcte dels termes. No hi ha hagut violència, hi ha hagut algunes manifestacions una mica diferents de les que estem acostumats, de marxes pacífiques en les quals no es llença ni un paper a terra. Però no és violència. De cap de les maneres. És llibertat d'expressió.

Què opina que s'insultés i els que anaven als actes de la Fundació Princesa de Girona?

Ho emmarco dins la llibertat de manifestació. Per què hem d'anar a retre homenatge a qui el 3 d'octubre ens va menystenir?

Doncs no hi va i llestos.

Si puc anar-hi i dir-li a la cara que no em representa, ho faig.

Quin paper té en Puigdemont a Junts per Catalunya?

És el nostre president legítim. JxCat som la llista del president Puigdemont.

O sigui, és el que mana.

(Riallada).

No és el que fa les llistes?

No, a mi em va proposar entrar a la llista una altra persona. El funcionament intern de JxCat no el conec amb exactitud, estic a la llista com a independent. Però és un projecte unitari, totes les persones que hi som treballem en equip.

De cara al vot, en què es diferencien vostès i ERC?

Nosaltres som la llista de Puigdemont, la del govern legítim. I nosaltres sempre hem defensat la unitat. Volíem llista única i ERC no va voler. Després també ens rebutgen, almenys, fer un front comú al Congrés. La nostra llista defensa la unitat, i crec que és el que reclama la ciutadania, al carrer. I també insistim en: ni un vot a canvi de res.

Ho diu per ERC?

Si volen que nosaltres votem un candidat en la investidura, el que sigui, ho hauran de negociar. En la passada investidura, semblava que ERC investia Pedro Sánchez a canvi de «ja veurem després què passa», per evitar un govern de dretes. Doncs per mi, tan dolent és el PSOE com el PP i Cs, si mira els discursos d'uns i altres, no veurà gaires diferències.

Li és igual un govern del PSOE que un del PP?

En aquest moment no tinc cap preferència. Nosaltres estarem amb aquells que no menystinguin el poble de Catalunya.

Per què no van donar suport al PSOE en l'anterior legislatura?

I per què hauríem de donar suport a Pedro Sánchez? Perquè és més guapo, diuen?

Perquè és d'esquerres i més dialogant, diuen.

Diuen. Però les seves declaracions dels darrers dies no ho semblen demostrar. Perquè si vols dialogar, agafes el telèfon.

Com dialogar amb algú que com a únic punt reclama un referèndum?

El primer pas per al diàleg hauria de ser que diguessin: ens tornem a asseure a la taula, si us plau? Perquè són ells, els que es van aixecar.

Creu en la via unilateral per a la independència?

Crec en qualsevol via que ens porti a aconseguir el que volem de manera pacífica.

D'acord. I creu que la via unilateral du a aconseguir-ho?

No podem parlar ara d'unilateralitat, perquè no sabem quins seran els resultats de diumenge. Esperem els esdeveniments, i a mesura que vagin passant, prendrem les decisions que calguin.

Però hi ha algun pla per arribar a la República, a banda de tallar carreteres i bloquejar aeroports?

Això que diu vostè no és el pla, és manifestació ciutadana de ràbia i d'impotència. Ja vam proposar un referèndum.

I els van dir que no.

Doncs siguem més forts a Madrid per intentar negociar-ho.

I el pla dels diputats de JxCat a Madrid?

Hi haurà dos eixos. Un eix de país, defensant l'autodeterminació i l'amnistia, i un altre de millorar la situació i el benestar de tots els ciutadans de Catalunya, i de les empreses, i de l'administració. De tot Catalunya. I de Girona en el cas dels diputats gironins.