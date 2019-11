La Junta Electoral prohibeix una trobada gegantera perquè «podria interferir en la jornada electoral»

La Junta Electoral ha prohibit la celebració de la trobada castellera de Sant Joan de Vilatorrada que s'havia de celebrar diumenge, el dia de les eleccions. La Junta al·lega que podria «interferir en la jornada electoral», sense especificar en quin sentit l'afectaria. Es tracta de la trobada que la colla gegantera del municipi celebra cada any al municipi, i en la que havien de participar nou grups provinents d'altres punts de Catalunya i una de Menorca.

Els responsables de la Societat Coral i Recreativa La Berbena, entitat en la que està integrada la colla castellera del municipi, estan sorpresos per la resolució de la Junta Electoral perquè no entenen com pot afectar als comicis. «Ens hem quedat astorats perquè no ho entenem. Nosaltres som una associació cultural i no política», explica el president de La Berbena, Jaume Barnaus. La trobada que s'havia de celebrar diumenge consisteix en una cercavila que acaba a la plaça Major i que prèviament passa pel carrer del Riu, plaça de l'Església, carrer Major, plaça de la Pau, avinguda Montserrat,carrer del Sol i carrer Jucadella.

En un primer moment, la jornada gegantera s'havia de celebrar dissabte 9 de novembre, però l'associació va demanar fa tres setmanes canviar-ho pel dia 10. «Ens van dir que era dia de reflexió i ens van advertir que potser no ens ho deixarien fer. El mes passat vam acordar demanar el canvi de data», explica el responsable de l'entitat cultural. Amb aquesta resolució, la trobada torna a passar a dissabte. «Ja havíem avisat a les colles que ho faríem diumenge, i això complica la participació dels grups que van confirmar que vindrien», afegeix Barnaus. Per aquest motiu, els responsables de La Berbena ha contactat aquest dijous, al rebre l'escrit de la Junta Electoral, amb la Direcció de Cultura Popular de la Generalitat i així evitar el canvi de data, però no els han donat gaire esperances. La Junta Electoral s'ha pronunciat arran de la petició de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada per canviar el dia de la trobada gegantera.