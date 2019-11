El PSC reclama a Girona que cedeixi els terrenys per a l'Arxiu Històric

El cap de llista del PSC per Girona al 10-N, Marc Lamuà, assegura que és «primordial» desencallar l'Arxiu Històric de Girona i avança que, si els socialistes governen, aquesta serà una de les seves prioritats. El candidat subratlla que el Ministeri de Cultura ja fa temps que «ha fet els deures», perquè té «tant la dotació econòmica com el projecte», i reclama a l'Ajuntament que garanteixi la cessió dels terrenys. En matèria cultural, el cap de llista socialista ha promès que els futurs pressupostos generals prioritzaran inversions com la Casa Natal de Salvador Dalí o el castell de Sant Ferran de Figueres. «L'objectiu és recuperar pols culturals, que seran un element cabdal a l'hora de desestacionalitzar l'oferta turística», afirma Lamuà.