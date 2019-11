Sánchez encén la Fiscalia en afirmar que la controla

Pedro Sánchez va aconseguir fer enfadar ahir tota la Fiscalia després d'haver suggerit que és el Govern qui controla aquesta institució i que per tant està a les seves mans reactivar l'euroordre per extradir Carles Puigdemont. En una entrevista a RNE, quan va ser preguntat per què va prometre en el debat electoral que portaria Puigemont a Espanya com si es tractés d'un compromís electoral, el candidat socialista a la reelecció va preguntar: «La Fiscalia, de qui depèn?»; i quan l'entrevistador va reconèixer que aquest organisme depèn de l'executiu, Sánchez va resoldre: «Doncs ja està».

Les paraules de Sánchez van aixecar una forta polseguera i van causar un «profund malestar» entre les associacions de fiscals, que de seguida es van afanyar a deixar clar que no segueixen ordres de la Moncloa. Ahir a la tarda, la Fiscalia General de l'Estat va emetre un breu comunicat per afirmar que totes les actuacions en la causa del procés s'han fet «dins de l'autonomia funcional» del Ministeri Públic i subjectes «als principis constitucionals de legalitat i imparcialitat».

En una línia similar, la presidenta de l'Associació de Fiscals, Cristina Dexeus, també va lamentar les «desafortunades» manifestacions de Sánchez: «No corresponen a la realitat», va remarcar. La presidenta de l'associació professional majoritària a la carrera judicial va insistir que la Fiscalia «no està sotmesa a les ordres del govern» espanyol i va argumentar que va quedar «molt clar» i «en evidència» durant el judici de l'1-O al Tribunal Suprem. «La Fiscalia s'ha mantingut sempre amb un criteri absolutament independent i allunyat de qualsevol pressió que s'hagués volgut realitzar», va afirmar. Tot i això, Dexeus va confiar que les declaracions de Sánchez no interferiran en el procés d'extradició de Puigdemont i la resta d'exconsellers a l'estranger: «Entenc que s'ha de ser tècnic i rigorós. Per tant, qui estigui treballant en aquesta qüestió no depèn exclusivament d'unes manifestacions en campanya electoral», va advertir.

No ho veien tan clar, en canvi, alguns fiscals consultats de forma privada per Europa Press, que van mostrar la seva «estupefacció» per les paraules de Sánchez, les quals van considerar «lamentables» i fruit d'un «desconeixement» del funcionament del ministeri públic. A més, van advertir que comentaris d'aquest tipus poden dificultat l'entrega dels líders independentistes reclamats per la justícia, com el cas del propi Puigdemont. Algunes de les paraules que van fer servir els fiscals consultats van ser «sorpresa», «estupefacció», «tristesa», «lamentable», «desafortunat» i fins i tot «vomitiu», alhora que van considerar que Sánchez, amb les seves declaracions, feia una «simplificació» sobre el funcionament de la Fiscalia, ja que en realitat «no pot ordenar-li res».

Davant d'aquest allau de reaccions, Sánchez va haver de reaccionar poc després a Twitter: «Ningú està per sobre de la llei. Puigdemont és un pròfug de la Justícia. Treballarem perquè el sistema judicial espanyol, amb totes les seves garanties, pugui jutjar-lo amb imparcialitat. La Fiscalia compta amb el suport del Govern en la defensa de la llei i de l'interès general».



Crítiques de la resta de partits

Les paraules de Sánchez van suscitar també debat polític. Per una banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, va considerar que és «un escàndol permanent», mentre que Puigdemont va retreure a Sánchez la seva «ficada de pota» i va negar ser «un pròfug de la justícia». Des de Barcelona, Pablo Casado (PP) va afirmar que entén la «indignació lògica» dels fiscals, i es va preguntar per què Sánchez no ha actuat ja contra Quim Torra si és veritat que «dona instruccions o mana» al ministeri públic.