Aragonès denuncia que els socialistes són «un retorn al passat»

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va denunciar durant un acte electoral d'ERC celebrat ahir a Blanes que «nosaltres no canviem de principis segons les enquestes, i per això estem guanyant, i per això el 10-N hi tornarem, perquè l'acual PSOE és un retorn al passat».

El número dos de l'executiu català també va lamentar que «Oriol Junqueras ha estat exclòs de la llista pel 10-N de manera il·legal. El Suprem va resoldre que no està inhabilitat i, en base a això, exigim la seva llibertat i que la JEC el restitueixi com a cap de llista».

Per la seva banda, la candidata republicana per Girona, Montse Bassa, va assegurar que «la independència és inevitable. L'independentisme és irreversible», i va afegir que aquest diumenge «sentenciarem l'Estat».

Bassa va aprofitar el penúltim dia de campanya per carregar contra els comuns acusant-los de ser «la marca blanca del PSOE» i haver perdut «les arrels del 15-M» per passar a ser «súbdits» d'uns socialistes «ancorats en el règim del 78».

Al seu torn, la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, va denunciar que «s'estan vulnerant tots els drets civils i polítics, però diguem-ho ben alt: no us tenim por!».

En aquest sentit, l'exdiputada republicana va recordar que «sense diàleg no hi ha majories possibles», i va afegir que «s'estan desintegrant i nosaltres seguim creixent» (en relació amb les institucions espanyoles).

En paral·lel, el candidat d'ERC al Senat, Jordi Martí Deulofeu va defensar «un desbordament democràtic al carrer i a les urnes, volem guanyar la independència fent política».