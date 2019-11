Rivera reclama al PP que no bloquegi si guanya el PSOE

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va assegurar ahir que ell «mai» serà un problema per a Espanya i per a Ciutadans però que, al marge dels resultats que reculli el seu partit en les eleccions d'aquest diumenge, l'endemà treballarà per intentar desbloquejar el país. En aquest sentit, va demanar al candidat del PP, Pablo Casado, que sigui «valent» i no «bloquegi Espanya» si guanya el PSOE diumenge. El líder de Ciutadans va acusar al president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, de «posar en escac» la confiança en la Fiscalia i el lliurament de l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont a Espanya per les seves declaracions «desafortunades i irresponsables» sobre el Ministeri públic. «Amb el desafiament separatista, una relliscada com el de Sánchez ens surt molt cara», va afirmar.