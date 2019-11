El cap de llista de Cs per Girona, Héctor Amelló, va visitar ahir l'Institut de Recerca Biomèdica, des d'on va anunciar que el compromís del seu partit és «triplicar el pressupost d'I+D+I per aconseguir el 3% del PIB en la propera dècada». Per això, Amelló aposta per «potenciar l'ecosistema» i que els científics espanyols puguin desenvolupar les seves carreres a l'Estat.