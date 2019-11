En Comú Podem es reivindica com a referent en política social i ambiental

La candidata dels comuns a Girona, Laura López, va visitar ahir l'Alt Empordà, on va parlar del sector primari, espais naturals i turisme sostenible. López va reivindicar En Comú Podem com a «referent en política social i ambiental», i va dir que són els únics que estan disposats a fer front «a l'emergència climàtica i la recessió econòmica, amb polítiques de justícia social i no amb retallades».