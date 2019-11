Sánchez "estudia" portar al TC la iniciativa de l'Assemblea de Madrid per il·legalitzar els partits independentistes

El president del govern espanyol en funcions i candidat del PSOE al 10-N, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest divendres que el seu executiu "estudia" portar al Tribunal Constitucional la proposició no de Llei aprovada a l'Assemblea de Madrid que reclama la il·legalització dels partits independentistes. En una entrevista a la Cadena Ser i preguntat per aquesta possibilitat de portar la iniciativa al TC, Sánchez ha afirmat que no li sembla "un mal debat". "Ho estudiarem, perquè estem començant a ser testimonis de coses molt preocupants" perquè el que fa la ultradreta "té un nom a la història europea".

"Ahir ens vam quedar tots molt sorpresos per aquesta qüestió", ha dit, perquè malgrat que "els parlaments autonòmics tenen capacitat i autonomia per poder plantejar determinades qüestions", "no poden excedir el que és el repartiment competencial en un estat compost com l'espanyol" i per tant "ho estudiarem".

En una altra entrevista a TVE ha recordat que de la mateixa manera que el govern espanyol ha recorregut al TC iniciatives del Parlament de Catalunya, ha de ser "igual de contundent" quan es plantegen resolucions il·legals per part d'altres parlaments. "Mirerem si hi ha base legal, i si n'hi ha impugnarem aquesta resolució".

La iniciativa es va aprovar a l'Assemblea de Madrid a proposta de Vox i amb els vots a favor del PP i de Cs. Segons Sánchez tot plegat demostra una deriva "molt preocupant" de les formacions de Pablo Casado i Albert Rivera. "Sempre he dit que la ultradreta, si tirem la mirada enrere, no deixa de ser un invent d'Aznar per desestabilitzar Rajoy, però els ha marcat de les mans i el PP no pot ni vol frenar una criatura que ells mateixos han creat".

Sánchez també ha afirmat que després de les eleccions "en 48 hores" farà una proposta al PP, Cs i Podem, així com les forces nacionalistes i regionalistes tindran sobre la taula "una proposta per desbloquejar la situació al nostre país i abordar la governabilitat". Segons Sánchez es tracta que "es permeti la llista més votada" pugui formar govern.