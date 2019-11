Junqueras demana sortir en posposar-se la seva inhabilitació

El líder d'ERC Oriol Junqueras va presentar dos recursos en els quals demana la seva posada en llibertat i la seva restitució com a candidat a les eleccions del 10-N, després de saber que el Suprem ha posposat la seva pena d'inhabilitació, a l'espera que el Tribunal de Luxemburg resolgui sobre la seva immunitat.

Fonts jurídiques d'ERC van anunciar ahir que han presentat dos recursos, davant el Suprem i davant la Junta Electoral Central, després que l'alt tribunal els hagi notificat una interlocutòria en què acorda posposar l'execució de la condemna d'inhabilitació a Junqueras, fins que es resolgui el recurs. No obstant això, la Llei Orgànica de Règim Electoral General (LOREG), en el seu article 6, estableix que són inelegibles «els condemnats per sentència ferma a pena privativa de llibertat, en el període que duri la pena». L'acte té data del 14 d'octubre, el mateix dia en què es va dictar la sentència, però les mateixes fonts van precisar que l'han rebut quinze dies més tard, un cop tancat el termini per a la presentació de les candidatures a les eleccions generals del 10-N, de les quals Junqueras va ser exclòs per ordre de la Junta Electoral a causa de la seva condemna a tretze anys de presó.