Lamuà diu que el PSC és l'únic que garanteix la convivència

El candidat socialista per Girona, Marc Lamuà, va afirmar ahir que «l'única opció que representa la convivència, el progrés i l'ordre és el PSC». El cap de llista va visitar al matí el mercat de Figueres i durant la resta del dia va fer campanya per Girona.

«Davant dels que volen unilateralment canviar l' statu quo sense l'empara de l'estat de dret ni de les majories que ens han atorgat les nostres pròpies lleis, i davant dels que s'han alçat contra això amb mesures anticonstitucionals, homòfobes, xenòfobes i supremacistes, hi ha la sensatesa, la moderació i l'oferta sincera de diàleg dels socialistes», va explicar Lamuà. El líder socialista va considerar que els independentistes han «forçat la màquina», fet que altres han vist com «l'excusa perfecta per atiar la bandera de la « indisoluble unidad de España» i del feixisme. L'única manera de sortir-ne, va considerar, és «tornar a la política».