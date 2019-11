L'independentisme «intenta matar civilment» a qui no pensa igual

Representants de Vox van visitar ahir el barri de Can Gibert del Pla, una zona de la ciutat de Girona caracteritzada actualment per la presència de molta immigració. Van escollir el mercat dels dijous per fer una passejada i donar a conèixer el seu programana entre els ciutadans d'aquesta zona sud de la ciutat.

Quan van arribar els màxims representants del partit, entre ells el portaveu del partit al Congrés, Iván Espinosa, que anava acompanyat del candidat per Girona al Congrés, Ignasi Mulleras i el del senat, Javier Domínguez, van trobar-se amb un grup de simpatitzants i membres del partit a les comarques de Girona. Una trentena de persones es van unir als representants del partit i, llavors, alguns ciutadans curiosos anaven preguntant a la premsa qui eren i, en descobrir-ho, n'hi havia que els donaven suport i van recollir fulletons, i d'altres no van voler-s'hi acostar. En el mateix mercat, ahir hi havia dues carpes d'altres partits polítics, el PSC i Ciutadans.

En l'atenció a la nombrosa premsa assistent -fins i tot una televisió entrava en directe-, el portaveu del partit al congrés dels Diputats, Iván Espinosa, va acusar els independentistes «d'intentar assassinar civilment» els qui no pensen igual. També va destacar que la província de Girona és la «zona zero» del sobiranisme. El representant del partit d'ultradreta també va denunciar enèrgicament i en més d'una ocasió que els seus candidats a Catalunya pateixen «assetjament» i han d'anar amb escorta. Perquè segons la seva opinió, a Catalunya «qui no se sotmet a la norma separatista o nacionalista se li impedeix que pugui fer el treball amb llibertat, se l'assetja, no diem que se'ls mati, però se l'intenta assassinar civilment».

De fet, el candidat al Congrés de Vox per Girona, Ignasi Mulleras, va assegurar que ell és víctima de l'assetjament i que això ha generat que porti escorta. Ell és d'Olot i va dir que tot i això no té por «perquè afortunadamet tinc aquestes idees i les defensaré sempre, però és un inconvenient anar sempre amb un escolta».

El també vicesecretari de relacions internacionals al Congrés de Vox, Iván Espinosa, va denunciar que des del Govern de la Generalitat es fomenta «trencar la llei» i va anunciar que el seu partit vol que es declarin els CDRs com a grup terrorista a la Unió Europea. Va expressar que ja ho han intentat un cop però que ni Cs, ni PP ni el PSOE els van donar suport. El portaveu va assegurar que preveu que la jornada de reflexió tindrà «dificultats» a Catalunya, arran de les mobilitzacions de Tsunami Democràtic.

Immigració

Durant la visita a Can Gibert del Pla, el portaveu de Vox al Congrés va destacar que la immigració il·legal és un problema i a Catalunya «durant molts anys els separatistes han estat promocionant un tipus d'immigració molt específica que era precisament la no hispanoparlant i, per tant, per evitar precisament que l'espanyol prevalgués a Catalunya». També va remarcar que aquesta política ha provocat problemes de convivència. Espinosa, durant l'atenció a la premsa, va cridar un home cubà que va conèixer a Barcelona i aquest va defensar Vox com «el partit que més es preocupa pels immigrants».