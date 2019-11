Rufián descarta el grup únic independentista al Congrés: "És contraproduent"

El candidat d'ERC en les eleccions generals, Gabriel Rufián, ha descartat definitivament la proposta de JxCat de formar un grup únic independentista al Congrés perquè "és contraproduent" i ha assegurat que a Madrid incomoda més que hi hagi diversos grups que defensin la independència.

En una entrevista aquest divendres a Catalunya Ràdio que ha recollit Europa Press, ha afirmat que és millor que hi hagi tres grups parlamentaris independentistes perquè es multiplicarien les intervencions a la Cambra i "a nivell reglamentari" permet demanar compareixences que amb un sol grup no és possible, tot i que és poc probable que JxCat i la CUP aconsegueixin un grup propi.

Rufián, que fins ara havia evitat respondre aquesta proposta, ha desitjat sort a l'"espai postconvergent" i a la CUP el 10N, i ha reivindicat que és positiva la diversitat dins de l'independentisme perquè, malgrat que en els últims anys JxCat i ERC han votat el mateix al Congrés en les qüestions sobre Catalunya, en altres qüestions s'han pres decisions diferents.