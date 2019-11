Trobada i salutació amb Ciutadans durant la passejada

Ahir, durant l'acte de campanya de Vox, en el mateix mercat de Can Gibert també hi havia dues carpes dels partits de Ciutadans i del PSC. En el cas de la de Ciutadans, els representants de Vox, acompanyats d'una trentena de simpatitzants, es van apropar i van conversar amb una de les persones que hi havia, i Espinosa fins i tot els va desitjar sort en els comicis d'aquest diumenge. Mentre que a la del PSC, gairebé ni s'hi van aproposar. En passar pel costat, només algun dels representants a Girona va dir un «hola» i van marxar ràpid.