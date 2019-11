Montse Bassa: «La via unilateral no ha donat resultat, ara hem de perseverar»

Montse Bassa | Foto: Aniol Resclosa

La torno a entrevistar després de poc temps. Però ara la seva germana és presa amb condemna ferma.

Això significa que hem patit un judici totalment injust, una farsa directament, un judici polític. Demostra que ha prevalgut el desig de l'oposició i de la Fiscalia, així com els escrits de la Guàrdia Civil. Els nostres advocats no han pogut fer servir les seves proves de defensa. Que la meva germana Dolors continuï tancada a la presó és una enorme injustícia. Han volgut que sigui un escarment per al moviment independentista.

No sembla que ni la seva presència al Congrés ni les mobilitzacions al carrer hagin ajudat la seva germana.

Les vies polítiques que han encetat els partits catalans i la feina que està fent el poble mobilitzant-se estan molt bé. Que la Dolors encara estigui a la presó és el resultat d'un govern que s'acosta cada vegada més a la dreta.

Què hi té a veure el govern amb la decisió d'un tribunal de justícia?

Nosaltres considerem -em refereixo a tot l'equip d'advocats i a altra gent, com els observadors internacionals- que no ha sigut un judici just. Respecte al que diu vostè, hi ha una connexió molt clara amb el govern, que és l'Advocacia de l'Estat. Jo vaig assistir a les mobilitzacions de setembre de 2017, eren del tot pacífiques, i en els seus escrits les han convertit en manifestacions tumultuàries.

Les reaccions a la sentència no són una mica exagerades tenint en compte que els presos podran accedir aviat al tercer grau?

Què significa «aviat»? Perquè jo he parlat amb els nostres advocats, i no creuen que sigui gaire aviat.

Hi ha qui creu que a inicis de l'any vinent.

Si això que diu, fos així, jo ara estaria ballant per un peu. Li asseguro que, segons m'han dit els advocats, amb una sentència de 12 anys -com és el cas de la Dolors-, no serà així. M'agradaria molt equivocar-me.

Quan creu que sortirà de la presó?

Ho estan treballant els advocats, però segur que no serà el que s'està fent córrer. Quan un pres polític és condemnat a més de 12 anys de presó, tot es complica. Li diré una cosa: el dia que vam rebre la sentència, vaig anar a la presó i la Dolors em va explicar la reacció de les altres internes. Dones amb delictes de sang, de tràfic de drogues, etc. que li deien a la Dolors que no van ser condemnades a tants anys com ella. I pel que fa al tema de permisos, la Dolors és la que ho té pitjor de totes les que estan allà tancades.

És partidària que els presos demanin l'indult?

És impossible que un estat com aquest concedeixi un indult. A més, demanar l'indult significa acceptar la culpabilitat, i si li preguntés això a la Dolors, li respondria que ella és innocent.

Està convençuda de no haver fet res dolent?

Ella sosté que està tancada a la presó per haver portat a terme el programa electoral, un programa que recollia les peticions del poble. I l'Estat espanyol no va prohibir aquell programa electoral. Si hagués sigut il·legal, ho hauria prohibit aleshores.

Darrerament els CDRs escridassen i insulten els dirigents d'ERC. Ja no són amics?

Nosaltres abracem tota la gent que treballa per la llibertat democràtica del país.

Però ells a vostès no els abracen, sembla.

Si jo critiqués això, no seria demòcrata. Ho respecto, igual que respecto les persones que pensen de diferent manera que jo. No deixen de ser una minoria davant de la gran quantitat de gent que es mobilitza, tal com s'ha pogut veure en les marxes per la llibertat. Tot i així està molt bé que tinguin el seu dret de protesta, però no ens fa allunyar del nostre objectiu, que és aconseguir que el poble de Catalunya decideixi lliurement. L'objectiu final és una república per millorar el benestar de tota la gent, tant la independentista com la que no ho és.

Les acusacions són gairebé de botiflers, per preferir pactes en lloc de tirar endavant per les braves.

Als que ens acusen d'això, els convidaria a anar a la presó i dir-ho a la cara a la Dolors. La Dolors està a ERC des de fa molts anys, i ERC no s'ha mogut ni un mil·límetre de les seves conviccions. Fa 88 anys que treballen pel mateix. La via unilateral no ens ha donat resultat, per tant ara hem de perseverar fins a arribar a l'objectiu. Hem d'aconseguir ser un grup nombrós de gent independentista a Madrid.

Laura Borràs declarava fa uns dies que votar ERC era malgastar el vot.

ERC mai no critica ningú. Mai no em veurà fer-ho. Ens hem d'abraçar tots, indiferentment del que hagi opinat la Laura Borràs.

D'acord. Doncs li pregunto si votar ERC és llançar el vot.

Cap vot independentista es malgasta. Tots, tots, tots, ens necessitem per ser a Madrid i aconseguir el nostre objectiu. No hi ha cap partit independentista al qual votar suposi malgastar el vot. Ens necessitem tots, així de clar. Tots lluitem pel mateix.

Si tenen el mateix objectiu, per què no hi ha unitat de les forces independentistes?

Crec que hi ha una gran confusió entre el que és una llista única, que per cert jo pensava que ja era un tema superat, i una acció unitària. I l'acció unitària sí que hi és, es tracta d'una unió estratègica.

I això què significa?

Una acció conjunta pel que fa a temes nacionals. Perquè el nostre enemic, per dir-ho d'alguna manera, és la repressió espanyola.

Vol dir que aquesta unitat existeix? De tant en tant arriben de Waterloo missatges molt crítics amb ERC.

No en faig gaire cas. Els que realment porten el pes del treball unitari segur que no fan missatges d'aquest tipus.

Els aldarulls de les darreres setmanes ajuden els presos o la independència?

Nosaltres no volem tenir res a veure amb accions violentes. Fa deu anys que l'independentisme demostra que es mobilitza molta gent i no tira ni un paper a terra. Però, i deixant molt clar que no dono suport a cap resposta violenta, entenc la indignació de la gent i que els nostres joves hagin volgut sortir al carrer. Perquè s'han adonat que durant anys hem exercit de gent de pau i ens ha caigut aquesta sentència que per mi és una aberració. És normal que surtin a queixar-se en forma de protesta, es pot entendre.

Algun advocat sosté que tals protestes poden ser contraproduents de cara a aconseguir la posada en llibertat dels presos.

No ho crec. Entenen perfectament que això és només indignació. Si de cas, haurien de reflexionar sobre quina és la causa d'aquesta indignació.

Hi hauria d'haver eleccions anticipades a Catalunya?

No entraré a parlar d'un tema que no és el meu terreny. Ara bé, és veritat, i això és un fet constatable, que és molt difícil tirar endavant sense uns pressupostos aprovats.

Té raó Pedro Sánchez quan qualifica Pere Aragonès d'«independentista moderat»?

Tots els que formem part d'ERC compartim el programa del partit. No hi ha graus de moderació, tots tenim el mateix objectiu.

Quin govern creu que convé a Catalunya que surti d'aquestes eleccions?

El que ha de sortir és la màxima quantitat de vots independentistes, perquè Catalunya freni la dreta. Perquè es veu clarament que el Sánchez actual busca l'abstenció del PP o el suport de Cs. Necessitem el màxim de vots per frenar aquests acords de dretes.

No és igual per Catalunya un govern del PP que un del PSOE?

No és igual, no. És millor un del PSOE. Per més que, actualment, donar un vot al PSOE és quasi com donar-lo al PP. Els socialistes de fa una dècada eren molt més dialogants, el mateix Iceta havia defensat el dret a l'autodeterminació. El PSOE d'ara no és el que ens voldríem trobar.

Tant parlar d'independència, estan oblidant que l'atur creix i que diuen que ve una crisi?

No ho oblidem. El Govern espanyol està retallant drets, no només nacionals, també socials. I la inestabilitat no crec que sigui causada pel tema català. Portem quatre eleccions en quatre anys.

Independència, per què? Quan ha estat millor Catalunya?

No és per una qüestió de banderes, ni per estar contra els espanyols, sinó perquè volem viure en una república catalana, social, amb uns valors de llibertat i de democràcia molt més clars que els actuals, i feminista i ecologista.