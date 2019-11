Jaume Asens desautoritza la candidata dels Comuns a Girona

Jaume Asens, cap de llista d'En Comú Podem al Congrés per Barcelona, va desautoritzar ahir Laura López, que encapçala la llista per Girona, per algunes de les reflexions que va fer en una entrevista a Diari de Girona.

Preguntat per les declaracions de la candidata dels comuns a Congrés per Girona, Laura López, afirmant que defensar l'amnistia és enganyar la gent, Asens va insistir que l'amnistia seria una solució desitjable. En qualsevol cas, va assegurar que no és possible perquè " ara mateix no és viable per la correlació de forces i el seu encaix constitucional i jurídic"

Davant l'afirmació de la candidata gironina que Carles Puigdemont és un "vivales", Asens va dir que van ser unes declaracions desafortunades, ja que no li sembla "la millor forma de dirigir-se a un adversari polític".

Manifest amb una proposta d'indult

Asens va participar ahir en la presentació d'un manifest que recull la seva proposta per a Catalunya, que inclou l'indult per als empresonats i crear taules de diàleg per buscar un acord que es pugui votar i que han signat 43 personalitats d'àmbits diversos, com el polític, el cultural i el judicial.

Ho ha explicat el candidat a Congrés per Barcelona, ??Jaume Asens, en una roda de premsa al costat del seu número dos, Aina Vidal, i la copresidenta dels Verds al Parlament Europeu, Ska Keller; l'exconseller Josep Maria Vallès, i l'exfiscal superior de Catalunya José María Mena, que han signat el manifest al costat d'altres personalitats com l'exconseller Joan Manuel de el Pou, l'actriu Vicki Peña i la catedràtica Marina Subirats.